Ana Mendes Godinho é a candidata do PS à Câmara de Sintra

A ex-ministra do Trabalho diz ao PÚBLICO que “é com enorme orgulho” que se candidata e que a sua “dedicação a Sintra será total”. “Vamos continuar o bom trabalho do presidente Basílio Horta”, afirma.

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social do último Governo liderado por António Costa, será a candidata do PS à Câmara de Sintra.

Em declarações ao PÚBLICO, Ana Mendes Godinho afirma: "É com enorme orgulho que me candidato a Sintra. Candidato-me por todas as pessoas que vivem nas aldeias, vilas e cidades do concelho".

A candidata ao segundo maior município do país diz a sua "dedicação a Sintra será total": "Vamos continuar o bom trabalho do actual presidente Basílio Horta e sempre com um grande entusiasmo nesta missão permanente de vida ao serviço das pessoas", afirma Ana Mendes Godinho.

O secretário-geral do PS disse esta manhã aos jornalistas ser "muito importante" que Sintra "tenha candidatos com dimensão nacional". "Ana Mendes Godinho tem grande experiência política, no Turismo e depois no Trabalho e Segurança Social. É uma mulher dinâmica, com mundo, com uma visão moderna das cidades e do país e, a ganhar, será uma grande presidente da Câmara Municipal de Sintra", antecipou Pedro Nuno Santos.

O PÚBLICO sabe que Ana Mendes Godinho tinha sido o nome mais bem colocado nas sondagens que o PS fez em Sintra. Faltava o “sim” da ex-ministra do Trabalho, que geriu a pasta durante vários anos, nomeadamente durante a pandemia de Covid-19.

Na semana passada, no processo de “tomada de decisão”, Ana Mendes Godinho reuniu-se com o actual presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta.

O nome de Ana Mendes Godinho como possível candidata do PS à Câmara de Sintra já tinha sido aventado há muitos meses, em conjunto com outros nomes socialistas, como o de António Mendonça Mendes.

A ex-ministra é deputada, cargo que abandonará se conseguir manter a Câmara de Sintra – que está há três mandatos consecutivos a ser liderada pelo PS – nas mãos socialistas.

Em entrevista ao Observador a 7 de Janeiro, Basílio Horta tinha pedido urgência à direcção do PS para tomar uma decisão sobre Sintra e revelado que António Mendonça Mendes já o tinha contactado, manifestando interesse em ser candidato a presidente da autarquia. Na mesma entrevista, Basílio Horta dizia que “não há nenhum motivo para o PS perder Sintra. A não ser que se cometam erros verdadeiramente extraordinários e neste momento não é previsível que sejam cometidos”.

[Texto alterado às 14h30 com declarações de Ana Mendes Godinho ao PÚBLICO e de Pedro Nuno Santos aos jornalistas]