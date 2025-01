Quem ganha mais no início da carreira? Indústria farmacêutica paga até 100 mil euros anuais

Um director de unidade de negócio na indústria farmacêutica pode auferir, nos primeiros cinco anos de carreira, 7143 euros brutos todos os meses, o que equivale a um salário anual de 100 mil euros brutos. São estes os profissionais que ganham melhor no início da carreira em Portugal.

A conclusão é do Guia Salarial da consultora Hays, divulgado esta terça-feira pelo Expresso. De acordo com a lista, os sectores mais valorizados até aos cinco anos de experiência são os de Ciências da Vida (onde se insere o de director de unidade de negócio na indústria farmacêutica), seguido de Tecnologias de Informação, Contabilidade e Finanças, Marketing e Comunicação e Indústria e Logística.

Dentro da área de Tecnologias da Informação, o cargo mais bem pago é o de Head of Software Development, que chega aos 90 mil euros brutos anuais. Um director financeiro, na área de Contabilidade e Finanças, pode auferir 75 mil euros anuais e um director de comunicação (Marketing e Comunicação) pode chegar aos 74 mil.

Destacam-se também os cargos de director-geral no retalho automóvel, que pode ganhar 70 mil euros anuais, o de director de recursos humanos, que pode auferir mais de 56 mil euros, assim como um chefe de cozinha. Os salários mais baixos que figuram na tabela inserem-se na área de Administrativo e de Suporte: são o de assistente pessoal, com um salário de 29 mil euros, e o de assistente executivo, com 28 mil.

O relatório é elaborado anualmente e é uma antevisão dos salários para 14 sectores no ano seguinte (neste caso, para 2025), com base nos valores praticados nos recrutamentos realizados pela consultora nos 12 meses anteriores. Para chegar a estas conclusões, foram inquiridos 2804 trabalhadores e 909 empregadores em território nacional.

Resistência em mudar de emprego

Além dos salários, o relatório aponta também que 82% das empresas pretendem contratar durante este ano, mas apenas 68% dos profissionais estão disponíveis para mudar de emprego, o número mais baixo desde que o estudo começou a ser feito em Portugal, em 2011, e uma quebra de 11 pontos percentuais face a 2024.

Os principais motivos apontados no relatório para a insatisfação dos trabalhadores foram as perspectivas de progressão – 71% apontou como insuficientes e 30% mudou de emprego durante 2024 por esse mesmo motivo; os prémios de desempenho (68%); a comunicação interna (59%); a formação (57%); os benefícios (54%) e os salários, que fizeram também com que 29% tivesse mudado de emprego. 19% decidiram mudar de emprego por mau relacionamento com o líder.

Outra nota dada pelo estudo da Hays é o facto de 62% dos inquiridos considerarem que o seu salário não está alinhado com as responsabilidades que têm. Apesar do descontentamento com salários, 14,4% das organizações não têm perspectivas de fazer aumentos salariais. 46% tencionam aumentar os salários entre os 2,5 e os 5%, um pouco acima do valor da inflação previsto.

O relatório desvenda ainda que 47% dos profissionais qualificados recusaram ofertas de emprego, tendo sido o principal motivo de recusa o salário oferecido (59%), as condições contratuais (30%), o projecto não ser suficientemente aliciante (27%) ou a empresa não permitir trabalho remoto (16%).