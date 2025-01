Sem apps ou scroll: uma semana com um telemóvel de teclas

Uma semana sem smartphone, desafiaram-me os meus editores.

Gostei da ideia, confesso. Tinha de decidir uma data para o início da experiência, até porque não há uma altura perfeita para ficar com comunicações limitadas. Não seria, certamente, durante a azáfama de Dezembro, com todos os compromissos e preparativos natalícios que acarreta.

Comprometi-me com o início de Janeiro. Muito se fala actualmente do detox digital para evitar o brain rot (deterioração do estado mental ou intelectual de alguém), um movimento inevitável de uma geração apaixonada pelo telemóvel e que, entretanto, habituou-se, aborreceu-se e começa a ver os efeitos do reverso da medalha.

Contudo, entre a teoria e a prática há um abismo. E talvez a única altura do ano em que esse abismo passa a um pequeno fosso seja Janeiro, aquele mês mágico, impulsionado pelas listas de resoluções, em que todos queremos virar a página, mudar a história, reencarnar até. Isto aplica-se a mim, mais disposta a alinhar no desafio proposto, e a quem lê, que me parece mais propenso a receber isto do que em qualquer outra altura.

Alguns jornais, nacionais e internacionais, publicaram, entretanto, peças sobre a moda dos telemóveis de teclas. Como não quis que o tema ficasse tão obsoleto como o meu companheiro de uma semana, era altura de pôr mãos à obra.

Domingo, 5 de Janeiro de 2025

Domingo, início da primeira semana completa de Janeiro. Ia regressar ao Porto e às minhas rotinas.

Depois de perceber que todos os dumbphones que tinha em casa deixaram de funcionar (sim, mesmo o indestrutível Nokia), sondei as minhas amigas. Uma delas tinha pelas gavetas “um telemóvel de avô”. Perfeito. Dá para chamadas, mensagens, alarme, rádio e fotografias — se pudermos chamar isso a tão pequeno número de píxeis.

Já o tinha na mão e comecei a preparar-me. Nota importante para explicar os eventos que de seguida descrevo: já mais pessoas do que gosto de admitir usaram a expressão control freak para me descreverem. É verdade, prefiro exaustar-me a calcular tudo o que pode correr mal, para me precaver e minimizar os danos, do que deixar simplesmente que a vida corra o seu percurso e lidar com as consequências de algo só depois de acontecer. Está errado? Sim. É para isso que se paga um psicólogo, mas não é para isso que aqui estamos.

Mesmo antes de começar, a experiência já me dava terapia de choque. Pensei em tudo: ver a meteorologia e tentar decorá-la (não foi difícil, era uma semana inteirinha de frio e chuva), passar os contactos importantes para um papel (e depois para o telemóvel), encher a minha carteira com os cartões que preciso (débito, cidadão, passe de transportes públicos). Esta última era particularmente importante. Estou habituada a ter os cartões no telemóvel e saio de casa inúmeras vezes sem carteira.

Tudo pronto. Assim que sentisse que era o minuto certo, podia fazer a mudança. Fui à loja da minha operadora pedir uma segunda via do cartão SIM, porque o meu novo tijolo não aceitava o pequeno quadrado que entra no smartphone. Só que não tinha calculado algo extremamente importante: pouco depois de emitirem a segunda via, o cartão que está dentro do smartphone deixa de funcionar. Durante duas horas, inesperadamente, fiquei incontactável.

Foto Tiago Bernardo Lopes

Sucederam-se logo situações engraçadas que prenunciaram a minha semana. Fui a uma loja comprar material de escritório com uma amiga e, no momento de pagar, ela diz-me que paga as coisas de ambas e que lhe posso enviar por MB Way a minha parte. Automaticamente aceitei. Depois percebi: não tinha como lhe mandar o dinheiro. Foi a primeira de algumas vezes na semana (talvez a primeira na vida) que usei a expressão “Deus te pague”.

Cheguei a casa, meti na agenda o valor que lhe devia pagar quando voltasse ao mundo contemporâneo, fiz as malas e montei o telemóvel de teclas naquela dança que me deixou nostálgica — tira capa e bateria, sopra, porque já que vamos ter esta experiência vamos fazê-lo a 100%, põe SIM, coloca a bateria e capa, sequência de sons electrónicos que avisam que o telemóvel está ligado.

Fui para o Porto de boleia e, quando cheguei, entretive-me a passar os contactos do papel para o telemóvel. Desfiz as malas, fiz a cama, essas coisas de quem não está numa casa há uma semana. Sentei-me a pensar como seria a minha abordagem com o WhatsApp. Na verdade, eu não podia ficar sem a aplicação, já que o meu contacto com colegas de trabalho passa por lá.

Portanto, podia ter acesso ao WhatsApp, no computador, no horário de trabalho. Soou-me a batota. Claro que não ia passar as minhas horas de trabalho a ver e responder a mensagens pessoais, mas elas iam estar lá, ia acabar por apanhar uma coisa ou outra dos meus círculos pessoais. Não quero isso. Quero desligar-me o máximo possível. Por isso, avancei. Mandei mensagem aos meus pais e grupos de amigos mais activos: “Vou entrar em modo telemóvel de teclas. Se precisarem de alguma coisa até ao próximo domingo, mandem SMS ou liguem-me!”. E arquivei todas as conversas à excepção dos contactos e grupo de trabalho.

Passado algum tempo, ouvi um barulho estridente. Meti o telemóvel em “modo reunião” (a vibrar), para não ter que ouvir aquilo outra vez. Tinha recebido uma mensagem:

Pai (23h53): Back to SMS! Bjns

Eu (23h54): Emoji a rir.

Pai (23h56): Não há disso. Podes desenhar smiles! E voltar ao LOL.

Eu sei, pai. Já era nascida nessa altura. Quanto ao “LOL”, dispenso, a minha geração usa-o de forma passivo-agressiva e não com o seu sentido literal. Só pensei, não disse. Eram demasiados caracteres e nem tinha ainda percebido se o telemóvel tinha modo inteligente de previsão de texto (rapidamente percebi que não).

Eu (23h57): :)

Tenho que ir dormir. Como pessoa de sono pesado que programa os despertadores de minuto a minuto — e cada um com um som diferente para que não me habitue — fiquei em pânico quando vi que havia um som apenas e que só podia programar um máximo de três despertadores. Testei-o e a minha colega de casa, que o ouviu no quarto, veio à cozinha confirmar se tínhamos um telefone fixo.

Adormecer não foi a parte mais desafiante. Não é raro ler para adormecer. Teve de ser um desses dias. Porém, como um mal nunca vem só, esqueci-me de trazer o meu livro. Fui à estante escolher um novo, mas acabei por reler as Intermitências da morte, de Saramago. Lembrava-me que a narrativa começa a 1 de Janeiro e só tinham passado quatro dias desde então. Para além disso, também eu, assim como as personagens, teria de aprender a repensar rotinas e a viver com a interrupção de algo cuja existência parece inevitável. Uma espécie de Intermitências da tecnologia.

Segunda-feira, 6 de Janeiro de 2025

Lembram-se do momento em que silenciei o telemóvel porque não gostei do som de aviso de SMS? Arrependi-me. O telemóvel assumiu que também não queria ouvir o despertador. Não foi grave, acordei por mim mesma a horas, mas tive de o colocar num modo com som para que não acontecesse novamente.

Começaram as minhas interacções no telemóvel. Recebi de uma amiga:

(9h10): Estou triste, queria comentar os Globos de Ouro contigo.

(9h20): Vais ter de guardar tudo para quando estivermos juntas!

Perguntei também a uma colega de trabalho se ela vinha à redacção. Respondeu-me com um: “SMS???”.

Passei o dia sem grandes percalços, apenas com algum receio que o WhatsApp tenha deixado de actualizar ou tivesse terminado sessão e precisasse do meu smartphone para voltar activá-lo, mas não aconteceu.

Na parte da tarde, comecei a sentir falta de música. Lo-fi beats em particular, porque se ouvir músicas com letra dou por mim a escrever ou que estou a ouvir. E é aqui que me perguntam: mas, Leonor, tens um computador, não podes ouvir música através dele? Segui a mesma lógica do WhatsApp. Não sei quando volto a fazer isto e quis tornar a tarefa o mais difícil possível.

Foi depois de sair da redacção que comecei a sentir mais diferenças. Principalmente aquelas que não imaginei que fosse sentir. Todos nos achamos especiais de alguma forma, então nunca julguei a minha produtividade particularmente afectada por ter um smartphone. Na verdade, quando cheguei a casa, em vez de me presentear com 30 minutos (que facilmente se alargam) sentada no sofá a ver um vídeo no YouTube ou a responder às mensagens que não vi por estar a trabalhar, nem fui capaz de me sentar, porque sabia que isso significava ficar a olhar para as paredes.

Foto Tiago Bernardo Lopes

Continuei a arrumar a casa e tratar do que, na noite anterior, não tinha conseguido acabar: separar a roupa, limpar o chão do quarto, os armários, o chão da casa de banho. Soube-me a pouco, fui também aos cantos do polibã e organizar a cozinha. Entretanto, olhei para as horas, ainda era cedo. Sentei-me para planear por alto as refeições da semana e fiz a lista de compras (no papel, porque claro que este telemóvel não tem sequer um bloco de notas).

Fui fazer compras, fiz o jantar e adiantei as refeições dos dias seguintes. Depois de jantar, arrumei a cozinha e, na hora de ir dormir, estava a ser mais complicado desligar a cabeça. Foi excelente para avançar na leitura, terrível para quem trabalha no dia seguinte às 9h.

Terça-feira, 7 de Janeiro de 2025

Mais uma vez, o trabalho não saiu particularmente afectado, a não ser pela quantidade de vezes que alguém passa pela minha mesa e pergunta se o telemóvel “tem o jogo da cobrinha”. Não tem.

No final do dia, tinha um jantar de aniversário, num restaurante onde nunca tinha ido. Uma das minhas amigas enviou-me uma mensagem. “Encontramo-nos à frente da paragem de metro do Bolhão às 18h45?”. Perfeito, não tinha Google Maps para saber exactamente onde era o restaurante e a chuva torrencial não era favorável a que andasse na rua à procura dele.

Fui pousar a mochila do computador a casa e saí. Pus as mãos nos bolsos para verificar se tinha tudo e claro que me esqueci do cartão de débito. Tive de voltar para trás. Podia contar uma história engraçada como nos desencontrámos, mas não seria verdade. Afinal, este telemóvel ainda permite mandar uma mensagem, em caso de ligeiro atraso, para pedir que esperem por mim mais um pouco.

Chegámos ao restaurante e escolhemos o pedido. Não conhecia alguns ingredientes e, há uns dias, teria pegado no telemóvel para saber o que eram, por mera curiosidade, não sou esquisita a comer. Agora só presumo. Até porque não quero ser a pessoa irritante que, porque não tem forma de fazer algo, pede aos outros que façam.

Uma das minhas amigas levantou-se para fazer o pedido de todas. Quando voltou disse que lhe tinham pedido pré-pagamento e, portanto, pagou o nosso e pediu que lhe enviássemos a nossa parte por MB Way. Pela segunda vez, “Deus te pague”.

Depois do jantar, fomos a um bar de karaoke ali perto. Não senti a menor falta do telemóvel, já me sentia bastante ambientada às limitações que ele me trazia. Desta vez, a excepção foi o facto de a lista de músicas e o pedido destas ser feito através da leitura de um QR Code, que nos envia para um site. Tive de ser a pessoa irritante, não ia embora sem cantar Valerie da Amy Winehouse.

Saímos de lá cedo. Até porque quem é que tem vida para ir ao karaoke a uma terça à noite? Chovia bastante, por isso dividimos um Uber (que, naturalmente, não fui eu a pedir ou pagar). Cheguei a casa, apontei as minhas dívidas na agenda e fui dormir.

Quarta-feira, 8 de Janeiro de 2025

Neste dia só começava a trabalhar às 12h e, por isso, fui ao ginásio de manhã. Posso estar redondamente enganada, mas sinto que ninguém que tenha praticado um desporto colectivo morre de amores por uma ida ao ginásio. O caso agrava-se não podendo ouvir a minha própria música e tendo que lidar com a playlist de hits pop que estiver a passar no momento.

Ainda assim, fui com vontade. Sentia-me particularmente optimista. Já tinham passado alguns dias e estava a correr tudo bem. Não que achasse que não ia correr. Na verdade, achei que estava ganho mesmo antes de começar.

Nunca tive Instagram ou TikTok e não tenho idade suficiente para ficar tanto tempo a fazer scroll no Facebook. Honestamente, perco mais tempo a ver vídeos no YouTube, a ouvir música e podcasts no Spotify e a pesquisar informações quando alguém me tenta dizer que não tenho razão.

Enquanto corria, a experiência da jornalista Isabel Coutinho em 2009 não me saiu da cabeça. Foi desafiada a passar uma semana sem qualquer tipo de acesso a novas tecnologias: sem telemóvel, sem internet, de todo, inclusive no trabalho. Tarefa indubitavelmente mais hercúlea do que a minha. Creio que o mundo e trabalho, na forma como funcionam hoje, não me permitiam isso.

Estava a aproveitar a experiência. Mentia se dissesse que nunca tinha pensado em fazer isto. Como seria não estar constantemente contactável? Não estar a par do mais pequeno evento que se passa do outro lado do mundo? Mas, como todas as vezes que alguém perde algum tempo a apensar num só assunto, começo a reparar nas partes más.

Comecei a sentir algum FOMO (fear of missing out, ou medo de ficar de fora). Estava na altura de planear uma viagem com as minhas amigas e eu não estava a fazer parte do processo doloroso (mas que adoro e faço sempre) de pesquisar estadias no Booking e ver os melhores preços de voos. E se escolhessem sem mim? E se escolhessem mal? Para além disso, arquivei conversas de pessoas que não avisei. Será que me mandaram mensagens importantes para o WhatsApp que eu não estou a ver? Tentei racionalizar. Podia ter perdido coisas de importância relativa, mas acredito que se fossem urgentes alguém me ligava.

Saí do ginásio, onde acabei mesmo só por correr já que não pude ver no telemóvel alguns exercícios que tenho nas notas do telemóvel, e fui a casa tomar banho antes de ir para o trabalho. Um artigo obrigou-me a fazer várias chamadas para confirmar informações e, se a experiência era parecida com a que se sentiu deste lado, tenho pena da assessora que tentou perceber o que eu dizia com aquele som robótico.

Foto Tiago Bernardo Lopes

Ao final da tarde, ligaram-me para ver se era possível antecipar para este dia uma consulta que tinha marcado para a semana seguinte. Queriam que estivesse lá pelas 20h45 e eu saía do trabalho às 20h. Pareceu-me possível, desde que saísse à hora certa e estivesse confiante das pernas que correram de manhã.

Numa pausa para tirar um café, liguei a um amigo que me lembrei que não tinha avisado. “Acabei mesmo de te mandar uma mensagem no WhatsApp”, disse-me. Afinal, os meus receios tinham razão.

Quando saí do trabalho, fui para a consulta. Cheguei a tempo. Contudo, no final, chovia torrencialmente (sei que já usei este adjectivo, mas nada descreve tão bem o que realmente aconteceu) e já era tarde. Pensei em chamar um Uber. De carro, seriam dois euros e pouco, a pé 25 minutos de chuva e uma possível constipação. Mas não tinha alternativa.

Cheguei a casa — encharcada — e preparei o jantar. Vi notícias, na televisão, naquela que foi a primeira vez que olhei para um ecrã fora do trabalho.

Antes de ir dormir, ainda me sentei na sala para pintar. Na verdade, o verbo mais correcto é colorir, mas às vezes sinto vergonha de ser uma adulta que vai a um centro de cópias imprimir desenhos de bonecos e chega a casa e preenche dentro das linhas com marcadores. Uma vez, numa ida ao centro de cópias fizeram-me algumas perguntas e dei por mim a responder "são os desenhos que os miúdos pediram". Não tenho miúdos, mas preferi que ele achasse que sim do que admitir que estava entusiasmada para chegar a casa e colorir as Powerpuff Girls.

Quinta-feira, 9 de Janeiro de 2025

No trabalho a minha vida não mudou muito, tive essa sensação todos os dias. Se tenho de fazer chamadas, claro que tenho mais dificuldade em ouvir a outra pessoa e vice-versa, mas compreendemo-nos e é isso que interessa.

Depois de sair, fui jantar com o meu pai. Combinámos onde nos encontrar por chamada, porque me tornei uma pessoa de chamadas desde que escrever se tornou uma tarefa tão demorada. Pelo menos, conhecia o caminho até lá.

Ao falar com o meu pai sobre a minha semana percebi que tinha menos capacidade de colocar os eventos no tempo com este telemóvel. Ele pergunta-me sobre o que andei a escrever e demoro mais a responder. Se calhar, antes, iria ver o que foi publicado porque era mais rápido do que reconstituir a memória. Perigoso.

Voltei cedo para casa. Ainda tive tempo para ler. Mas precisava de um pouco mais que isso. Queria alguma forma de escapismo audiovisual. E, na verdade, nada no desafio me impedia de ver televisão. Acabei por me sentar no sofá a ver um episódio de uma série.

Se tivesse mais tempo, e acesso ao Letterboxd para me lembrar do que lá anda à espera de ser visto, tinha optado por um filme. Até porque sinto que é este ano que ganho as apostas dos Óscares contra os meus amigos e tenho que começar a ver filmes nomeados.

Ao fim do segundo episódio estava cheia de sono, o que foi bom, mas deixou-me a pensar se, em dias em que a cabeça anda mais rápido, não estarei um pouco dependente do embalo de um ecrã para a desligar.

Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2025

Estava a fazer horário nocturno e, por isso, ia aproveitar a manhã para regressar à minha cidade natal. Trabalhava a partir de lá e ficava já para planos do fim-de-semana. Ao fazer a mala, lembrei-me que não fazia a menor ideia da meteorologia para o fim‑de‑semana e, por isso, não sabia que roupa levar.

Eu (10h15): Podes dizer-me a meteorologia para o fim-de-semana?

Sofia (10h16): Sábado — 16 graus, 75% de precipitação. Domingo — 16 graus, sol com nuvens.

Tenho sorte nas amigas que tenho. Quase tão directas, rápidas e concisas como a aplicação da meteorologia.

Tinha de apanhar um autocarro de forma a conseguir estar em casa, pronta para trabalhar, às 16h30. Felizmente, tinha apontado os horários num caderno e cheguei a tempo. Durante a viagem, tentei distrair-me, ia continuar um capítulo que tinha deixado a meio. Dez páginas depois, lembrei-me por que razão nunca o faço: enjoei. Passei o resto do tempo a olhar para o caminho, maioritariamente auto-estrada, sem tentar parecer demasiado a protagonista de um videoclipe melancólico.

Saí do trabalho por volta da meia-noite e liguei a uma amiga para saber se ainda não tinham ido para casa. Não tinham, por isso, juntei-me. Foi a vez, ao longo da semana, em que estive com mais pessoas, fora do trabalho, e senti-me a Dian Fossey.

Quando começou a ser aceitável mexer no telemóvel em situações de convívio? Uma pessoa desliga-se da conversa porque o tema não a interessa particularmente, pega no telemóvel e assim se perde uma. A segunda vê que o precedente foi aberto e aproveita para ir fazer o mesmo.

Fiquei mais atenta às interacções das pessoas entre si e com os seus telemóveis. Uma chamou-me particularmente à atenção. Um amigo, enquanto falava connosco, desbloqueou o ecrã, abriu o Instagram, fez refresh e fechou a app. Foi só isto.

— “Fazes isso de forma automática, sabias? Não te fazia mal experimentar um detox”, disse.

— “Tens razão, devia.”

Não o chateei mais. A reacção geral surpreendeu-me. Levantou menos sobrancelhas do que esperava. Acho que, na cabeça de muitos, não ter Instagram em 2025 e andar com um telemóvel de teclas é mais ou menos a mesma coisa.

Algumas pessoas interagem quando reparam no alien em cima da mesa do café. “Que saudades! Posso mexer?”, perguntaram alguns.

Entre quem passou e questionou, ouvi reacções variadas: os que acreditam que nunca conseguiriam alinhar na experiência e os que me perguntam quanto tempo vou ficar assim.

— Só mais uns dias. Ao todo, uma semana.

— Ah, fácil. Eu achava que era um mês!

Gostava de vos ver tentar.

Sábado, 11 de Janeiro de 2025

No sábado almocei em casa, com a minha mãe e, como em qualquer dia que almocemos juntas, a sobremesa é um episódio de The Crown.

Nunca fui pessoa de estar ao telemóvel enquanto vê séries ou filmes. Mas, às vezes, cedo à tentação de ir pesquisar alguma coisa. “Como se chama a mãe da Kate Middleton mesmo?”, perguntou a minha mãe, como se eu fosse uma enciclopédia da família real britânica. Hoje não sou, mãe. (Carole, já agora).

Se há coisa que me define, para o bem da minha profissão e para o desespero de quem me rodeia, é o facto de odiar perguntas sem resposta. Tenho, desde que me lembro, o hábito de correr imediatamente a todos os meios disponíveis para confirmar informação. Podem chamar-lhe sede de conhecimento, é mais bonito do que vontade de ter razão. Já consigo dizer que foi a parte mais desafiante desta semana.

Ao final da tarde, fui ter com amigas. Nomeadamente, as que convenci que colorir era um hobby engraçado. Por isso, sentámo-nos à volta de um monte de folhas e marcadores, a pintar e falar. Uma delas, que se juntou a nós pela primeira vez a fazê-lo, disse: "Que bom, nem me lembrei de tocar no telemóvel”. Bem-vinda.

Acabámos por decidir jantar juntas. Talvez tenha começado a sentir alguma solidariedade no que toca a mexer no telemóvel.

Domingo, 12 de Janeiro de 2025

Domingo sem trabalho significa dormir até mais tarde. Só acordei perto da hora de almoço, sem pressa e ainda sem notificações.

A pessoa que, na sexta-feira, abriu e fechou o Instagram automaticamente, enviou-me uma mensagem: “Desinstalei tudo.” Honestamente, gostei de saber.

Fui a casa da minha avó passar algum tempo com ela. Também ela tem um smartphone e recebe, das amigas, excertos “reencaminhados várias vezes” de actuações em programas de talentos e GIFs a desejar bom domingo.

Voltei a casa e, à mesma hora que uma semana antes tinha começado a enviar mensagens a avisar as pessoas que mudaria para um telemóvel de teclas, começo a preparar-me para o deixar.

1, 2, 3 ... Ah, PIN. Agora sim. 1,2,3 .... Caiu-me a bigorna digital na cabeça. Esperavam-me centenas de notificações de jornais, principalmente, e outras aplicações. Outra centena no Whatsapp. De facto, esqueci-me de avisar algumas pessoas, mas não recebi nada que fosse grave ignorar por uma semana. O mundo não caiu. Fiquei com um sentimento de desilusão estranho. Afinal, no meio de tantas mensagens e notificações, poucas verdadeiramente interessavam.

Foram segundos até sentir alguma saudade do dumbphone. Senti-me mais presente, fui obrigada a relativizar problemas e a obtenção de respostas, percebi que posso estar consciente do que se passa à minha volta, mas com filtro. E depois pensei: isso continua a ser possível com um smartphone, eu é que escolho não o fazer.

Há utilidades inegáveis num telemóvel moderno, não acho que seja preciso enumera-las, e os problemas que trazem não lhes são inerentes, são somente a forma como os usamos. Não é preciso um detox digital para perceber isto. Devemos desenhar limites mais claros.

“Senti-me mais presente, fui obrigada a relativizar problemas e a obtenção de respostas, percebi que posso estar consciente do que se passa à minha volta, mas com filtro”

Pensei sobre isto enquanto fui lendo as mensagens que caíram e que não vi numa semana. Não somos, de momento, capazes de dizer “não” às exigências digitais. Ignorar mensagens sem culpa, sair de grupos no WhatsApp sem explicações, fechar redes sociais porque simplesmente não nos apetece estar ali. Falta-nos etiqueta digital saudável, algo que normalize a ideia de não estarmos sempre disponíveis.

Constantemente de pequeno computador na mão, também acabamos por desvalorizar o que consumimos. Estamos, a todos os minutos, numa maré “de melhores opções” ao virar da esquina. Não temos de ver tudo, de responder a tudo e, muito menos, de ser importunados a toda a hora. O mundo continua aqui se levantarmos o pescoço para o ver mais vezes (e as costas agradecem).