A luta Feminista que não conhece tempos de tréguas

O feminismo é frequentemente reduzido a slogans ou frases descontextualizadas, quando, na realidade, se trata de um movimento profundamente humano, que desafia as estruturas mais enraizadas de poder e desigualdade. Talvez seja esse o motivo pelo qual provoca tanto desconforto: abala a normalidade que aprendemos a aceitar como natural.

Ao longo da história, o feminismo tem sido uma luta com nuances e divergências, não existindo uma única expressão do que significa ser feminista. Alguns defendem uma abordagem mais institucional e politizada, enquanto outros apostam numa resistência visceral contra sistemas que perpetuam opressões interseccionais. Contudo, o objectivo comum é claro (ou deveria ser), garantir que o género nunca mais seja pretexto para subordinação, violência ou silenciamento.

Quando reflicto sobre as mulheres que moldaram este movimento — desde as sufragistas do século XIX até às activistas contemporâneas —, penso na coragem de nadar contra uma corrente que, tantas vezes, parece irresistível. O movimento sufragista, liderado por figuras como Emmeline Pankhurst no Reino Unido, ou Susan B. Anthony nos Estados Unidos, foi uma das primeiras manifestações organizadas de resistência, tendo estas mulheres enfrentado prisões, ostracismo social e, muitas vezes, violência física.

Em Portugal, não podemos esquecer nomes como Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher a votar, ou Maria Lamas, cuja escrita deu voz a quem era constantemente silenciada, figuras estas que não eram apenas mulheres “à frente do seu tempo”, mas também visionárias que pagaram o preço por desafiar o status quo.

Porém, o feminismo não é apenas sobre grandes conquistas históricas, residindo nas pequenas escolhas diárias. Viver o feminismo é recusar a complacência quando presenciamos uma piada machista, é exigir respeito em espaços onde ele nos é sistematicamente negado e, talvez o mais importante, é criar um espaço seguro para que outras mulheres e as próximas gerações consigam prosperar na plenitude.

Uma crítica recorrente, alimentada por alguma conveniência e até ignorância, é a ideia de que o feminismo “exagera” ou “não é mais necessário” nos dias de hoje. Essa perspectiva ignora os desafios persistentes que as mulheres enfrentam, desde a desigualdade salarial até à violência de género. Quando uma mulher é assassinada pelo seu parceiro a cada semana em Portugal, como é que podemos declarar o feminismo obsoleto? Quando tantas são obrigadas a escolher entre a carreira e a maternidade, ou quando as suas vozes ainda são constantemente apagadas em espaços de poder, como podemos dar-nos ao luxo de banalizar e até descredibilizar esta realidade?

Este debate ganha ainda mais relevância em 2025, com a recente aprovação da nova legislação sobre igualdade salarial em Portugal. Apesar de ser um passo relevante, este expõe um problema estrutural e confronta-nos com a falta de transparência nas remunerações e a persistência de preconceitos de género no mercado de trabalho. Para além disso, as recentes campanhas nacionais contra a violência de género, impulsionadas pelo aumento alarmante de casos de femicídio, relembram-nos que a luta feminista não é apenas uma questão do passado ou do futuro, mas uma urgência do presente.

Ao mesmo tempo, é fundamental reforçar que o feminismo não deve ser monocromático. Este tem sempre de ser inclusivo, reconhecendo que o género interage directamente com outras opressões, como o racismo, a homofobia, a transfobia e o classismo. As mulheres não são um grupo homogéneo, e a luta de todos também não pode ser.

Para mim, ser feminista é aceitar a génese da sua existência, objectivo e a inerente actualidade do tema, não existindo soluções simples. O feminismo desafia-nos a imaginar um mundo melhor, não apenas para as mulheres, mas para todas as pessoas, na medida em que um mundo onde metade da população pode viver sem medo, com oportunidades reais e com liberdade de escolha, é um mundo que beneficia todos nós.

E assim, seguimos, não como heróis fictícios, mas como indivíduos comuns que sabem que a verdadeira justiça nunca é adquirida — é sim, conquistada diariamente, no mais elementar acto do quotidiano.