É hora de ouvir os estudantes: revisão do RJIES

O Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) estabelece a “sua constituição, atribuições e organização, o funcionamento e competência dos seus órgãos”, segundo o primeiro artigo da Lei n.º 62/2007 do Diário da República, tendo sido fulcral no processo de evolução do Ensino Superior nacional.

Embora tenha uniformizado o Ensino Superior, a sua revisão, cinco anos após a sua publicação, não foi cumprida. Passados 15 anos, com o fim da mesma à vista, é fundamental que para além de auscultadas as opiniões das Instituições de Ensino Superior (IES) também seja tida em conta a dos estudantes. Dada a importância e urgência desta revisão, o movimento estudantil, através das várias Associações e Federações Académicas e de Estudantes, tem vindo a posicionar-se sobre as propostas de alteração junto do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

A alteração da composição do Conselho Geral tem vindo a ser amplamente discutida, sendo fundamental aumentar a representação do pessoal não docente e não investigador, que actualmente é deixado ao critério da Instituição de Ensino Superior. Contrariamente ao que existe nos actuais mandatos, as personalidades externas não devem ter uma representatividade superior a qualquer outro grupo sectorial activo, nem presidir o Conselho Geral. De facto, a representação estudantil, de até cinco membros, actualmente apresenta-se como insuficiente para quem desempenha um papel tão importante no desenvolvimento estratégico das respectivas instituições.

Outro ponto altamente discutido é a eleição do reitor ou presidente, que está em vista (e bem), desvincular-se do Conselho Geral, permitindo que toda a comunidade possa contribuir neste processo, democratizando-o mais possível.

Mais controverso ainda é a introdução dos antigos estudantes no processo eleitoral. Segundo proposta do Ministério, estes teriam direito a voto cinco anos após a conclusão dos seus estudos. Para além de parecer logisticamente complexo realizar o acto eleitoral, a exclusão do grupo que mais recentemente teve contacto com a respectiva instituição apresenta ser contraproducente e incentiva o desinteresse dos mesmos para anos futuros. Contudo, certamente serão definidas percentagens para cada voto, sendo importante que nenhum grupo sectorial possa ter representatividade superior a 50%, bem como a limitação desta percentagem para os antigos estudantes, que logicamente deverão ter menos voto na matéria.

Este processo eleitoral precede o exercício de funções do reitor ou presidente, que aparenta passar a ter mandatos com a duração de seis anos, não renovável, em oposição aos actuais quatro anos, com renovação por dois mandatos. Esta nova proposta influencia positivamente o desempenho de mandatos com objectivos estratégicos bem definidos, permitindo que os mesmos sejam executados.

O Provedor do Estudante figura com papel fulcral na defesa e promoção dos mesmos. Deve ser criada uma Provedoria do Estudante, composta pelo próprio, coadjuvado por um aluno, com o papel de aproximação do órgão com a realidade académica, e um antigo estudante, assumindo um papel de personalidade externa, mas com conhecimento da realidade da instituição.

Há vários anos que a revisão do RJIES tem sido proposta pelo movimento estudantil nacional, junto da tutela, após um largo período em que esta era urgente e necessária. Actualmente, encontrando-se este processo a decorrer, é fundamental que a perspectiva de um dos principais interlocutores seja ouvida e tida em conta.