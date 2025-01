MAGA: Make Authoritarianism Great Again

Designar como “reféns do sistema judicial” os invasores do Capitólio e ligar os imigrantes ilegais a Hannibal Lecter não é apenas mais um excesso, mas uma estratégia de comunicação política perversa.

Muito antes do aparecimento das redes sociais e de se interessar pela política, já Donald Trump demonstrava no seu livro The Art of the Deal, de 1987, que era um astuto caçador de atenção e subversor de regras. Quase 30 anos mais tarde, quando se candidatou às eleições de 2016, deu disso provas cabais: com uma intuição e consciência do show business invulgares — evidentes na sua capacidade de misturar política e entretenimento, factos e mentiras, humor e agressão —, provou que se pode dominar uma era política fazendo da indignação uma arma geradora de atenção permanente.