Contra as indignidades

Num mundo devastado por guerras, algumas delas secundarizadas e silenciadas pelos media, vivemos numa deriva de insânia e cobiça que, para quem preza as liberdades, a democracia e o direito internacional, devia fazer soar todos os alertas. É surpreendente, porém, que a indiferença face ao horror continue a superar todos os limites da desumanização e da decência. No que toca à Palestina ocupada e ao abandono, pelos EUA, do respeito pela "política de dois Estados", arrepia-nos o som e o sentido das últimas palavras de Trump: "A Faixa de Gaza, as suas praias, têm grande potencial turístico"!

Em 70 anos de vida, em que as indignidades a que assisti foram uma constante, nunca ouvi uma maior que esta. Vemos, ouvimos e lemos, e não se acredita: para além da hipocrisia e da refinada crueldade, onde param (mesmo que hipocritamente anunciados) os limites da indiferença face a um genocídio e a um sofrimento sem limites como o que vivem os povos da Palestina vítimas de agressão na sua terra? Assim se justifica a anexação de um país e a deportação de um povo, com a inerente expansão de colonatos ilegais!

O autodenominado "ditador por um dia" é uma espécie de ogre com pés de barro, eleito pelos seus concidadãos com máxima inconsciência e colocado pelo imperialismo ultraliberal à frente dos destinos de um dos países mais poderosos do mundo. Perante corações de gelo como este, a humanidade que rejeita a tempestade trumpiana (que arrisco chamar popular-fascista) precisa com urgência de aprender a soletrar, de novo, a palavra repúdio. E a repensar e reforçar a sua inadiável e vital agenda humanística, com valores assentes na igualdade, na liberdade e na fraternidade, na defesa de uma História com memória, numa política com sentido de progresso, numa ecologia sustentada, numa cultura e numa arte sempre com pulmão social. São políticas progressistas que urge reforçar e aprofundar neste novo milénio: espreitam sempre na sombra, como candeia acesa entre poros luminosos.

Vítor Serrão, Santarém

Venda de medicamentos nas farmácias

Estimada jornalista Bárbara Reis, li o seu artigo no PÚBLICO e... tomei boa nota de que ficou tão contente com a notícia da venda dos medicamentos nos supermercados e fim do "monopólio" que até ia batendo com o carro. Pois é, sr.ª jornalista, mas eu digo-lhe que os portugueses nada ganharam, já que os preços pagos numa farmácia eram e são os mesmos pagos num supermercado. Mas 600 farmácias abriram falência e milhares de funcionários ficaram no desemprego, com o ataque feito na altura contra as farmácias. Mas aquela venda não era monopólio de ninguém. Os laboratórios farmacêuticos fabricavam medicamentos similares e todas, mas todas as farmácias podiam vendê-los. Monopólio de quê, sr.ª jornalista? O que me espanta é que escreva isto esquecendo-se da fundamental importância das farmácias na vida social deste país. Mas fiquei a saber que quando a sr.ª jornalista tem uma dor de garganta e febre vai logo se calhar ao talho ou ao supermercado e não à farmácia! Olhe, já agora, porque não as farmácias passarem a vender uns bifes, umas cervejas, umas garrafas de vinho, uma pescada, arroz, batatas, hortaliças etc., etc..

Pedro Marçal Pereira, Lisboa

O bagageiro

Apesar de todos sabermos que os políticos ganham mal, há sempre quem por ignorância, populismo e demagogia, diga o contrário. O melhor exemplo foi agora o que aconteceu a Miguel Arruda, que, apesar de ser licenciado em Ciências Biológicas e da Saúde, com dois mestrados em Ciências Biomédicas e em Ambiente, Saúde e Segurança pela Universidade dos Açores, com pós-graduações em Segurança Alimentar e Saúde Pública e em Engenharia da Qualidade, quando convidado para dar o seu contributo à causa pública, não hesitou em aceitar, perdendo com tal nobre gesto muito dinheiro. Assim, com o miserável ordenado de deputado e de algumas ajudas de custo, viu-se obrigado a arranjar um gancho para fazer face às suas dificuldades financeiras.

Após analisar várias saídas, abraçou a modesta mas tão nobre profissão de bagageiro e com os seus conhecimentos de ilusionismo conseguia entrar por uma porta com duas malas e sair por outra apenas com uma para gáudio das crianças que impacientemente aguardam a chamada para embarcar. No entanto, os custos da insularidade são enormes, mas Arruda não se dá por vencido e num golpe de génio monta um negócio de adeleiro pela Internet com a designação "miguelarruda84" na Vinted. Ora é precisamente neste momento que o próprio partido, em vez de o apresentar como exemplo à nação, lhe retira o título de "deputado" e lhe atribui o de "deportado" para a última fila na AR.

É por isso que o país não passa da cepa torta. Só nos resta a esperança de que Marcelo não se esqueça e lhe dê uma comenda nas cerimónias do 25 de Abril, já que estamos perante um fruto das sementes lançadas naquele dia glorioso do ano de 1974.

Jorge Morais, Porto