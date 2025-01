Auschwitz, a Europa está com problemas de amnésia

Houve duas ausências sonantes na cerimónia dos 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polónia. A Federação Russa não pôde aproveitar a efeméride — foi o exército soviético que libertou os prisioneiros que permaneciam naquele complexo industrial do horror —, porque o seu presidente “vitalício”, Vladimir Putin, foi objecto de um mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional pelos crimes de guerra de “deportação ilegal” e “transferência ilegal” de crianças de zonas ocupadas da Ucrânia após a invasão. Israel também não pode invocar as vítimas judias — ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência ou opositores políticos foram outras vítimas da Alemanha nazi — porque o seu inamovível primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, tem sobre si um mandado internacional, emitido pelo mesmo tribunal, por crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos na Faixa de Gaza.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt