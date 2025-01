Acordo Global UE-México: nova era de oportunidades para Portugal e para a Europa

O México é o segundo maior parceiro comercial de Portugal e da União Europeia (UE) na América Latina. A reeleição de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos da América, aliada à recente modernização do Acordo Global entre a UE e o México, concluída na semana passada, apresenta uma oportunidade estratégica para o fortalecimento das relações entre a Europa e o México. Num cenário de crescente proteccionismo comercial por parte dos EUA, a UE tem muito a ganhar com o reforço do seu compromisso com o livre comércio e a cooperação internacional.

A modernização do Acordo Global com o México é um passo significativo no sentido de estabelecer parcerias estratégicas que promovam o desenvolvimento económico e social, permitindo às empresas portuguesas e europeias acesso facilitado a um mercado de 126 milhões de consumidores que, em 2023, gerou 53 mil milhões de euros em exportações europeias. Sectores como o agro-alimentar, o têxtil e o tecnológico poderão beneficiar da eliminação de tarifas e barreiras comerciais, fomentando o crescimento económico e a criação de emprego em Portugal e na Europa.

A diversificação das parcerias comerciais é essencial para reduzir a dependência de mercados tradicionais e mitigar os riscos associados a políticas proteccionistas de outras nações. O fortalecimento das relações com o México não só abre novas oportunidades económicas, mas também reforça a posição geopolítica da UE na América Latina, promovendo a estabilidade e a cooperação numa região de importância estratégica.

A modernização do Acordo Global entre a União Europeia e o México não só fortalece os laços económicos e políticos, mas também promove padrões elevados em áreas como direitos laborais, protecção ambiental e propriedade intelectual, assegurando que o comércio e os investimentos são realizados de forma sustentável e ética, reflectindo os valores da União Europeia e do México.

Para Portugal, as empresas que operam no mercado mexicano podem fazê-lo num ambiente regulatório transparente e previsível, alinhado com as melhores práticas internacionais, e os consumidores portugueses terão acesso a uma variedade maior de produtos mexicanos com rigorosos padrões de qualidade e segurança. Este aprofundamento das relações comerciais, pautado por princípios de responsabilidade social e ambiental, contribui para um desenvolvimento económico mais equilibrado e justo para todas as partes envolvidas.

As empresas portuguesas que operam no mercado mexicano podem fazê-lo num ambiente regulatório transparente e previsível, alinhado com as melhores práticas internacionais, e os consumidores portugueses terão acesso a uma variedade maior de produtos mexicanos com rigorosos padrões de qualidade e segurança

Num mundo cada vez mais interligado, é fundamental que a UE continue a afirmar-se como um actor global comprometido com os valores da democracia, liberdade e economia de mercado. Acordos como o estabelecido com o México são instrumentos eficazes para promover esses valores, assegurando que a Europa permanece competitiva e resiliente face aos desafios globais.

Assim, a modernização do Acordo Global UE-México representa uma oportunidade ímpar para as empresas portuguesas e europeias, oferecendo acesso a novos mercados e fortalecendo os laços económicos e políticos entre as duas regiões.