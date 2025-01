Trump suspende financiamento federal. Educação, saúde e segurança afectadas

O gabinete orçamental da Casa Branca decretou na segunda-feira a suspensão temporária e imediata de um vasto conjunto de instrumentos federais de assistência financeira, congelando milhares de milhões de dólares destinados a autoridades estaduais e locais, escolas, hospitais, pequenos empresários e organizações não-governamentais, entre uma miríade de entidades e iniciativas dependentes de financiamento público, como acções de policiamento de proximidade, protecção a vítimas de violência doméstica ou combate à pedofilia.

A Administração Trump justifica a suspensão temporária com a necessidade reavaliar os programas de assistência financeira e travar o que considera ser “o uso de recursos federais para promover a equidade marxista, a ideologia transgénero e a engenharia social do Green New Deal”, que diz ser um “desperdício de dólares dos contribuintes que não melhora a vida quotidiana daqueles para quem trabalhamos”. A ordem volta a visar, igualmente, a assistência internacional, cujo sector já tinha sido objecto de instruções semelhantes.

Tal como noutras ordens decretadas ao longo da última semana, ainda não é totalmente clara a abrangência da medida. As excepções serão determinadas “caso a caso” e incluem, para já, a assistência alimentar a pessoas economicamente desfavorecidas e o financiamento do seguro público de Saúde Medicaid, que cobre cerca de 70 milhões de norte-americanos.

Três membros democratas do Congresso citados pela Reuters denunciam, no entanto, que se encontra suspenso, desde a manhã desta terça-feira, o financiamento federal aos departamentos estaduais que administram o Medicaid, e que por sua vez pagam a hospitais e clínicas pelos tratamentos subsidiados prestados a cidadãos com menores recursos económicos.

A Casa Branca, por seu turno, diz que se trata de uma falha técnica no portal de gestão financeira do sistema que será resolvida prontamente. A Administração Trump acrescenta que a suspensão da assistência federal não deverá atingir cidadãos que recebem cheques da segurança social ou que beneficiam directamente de outras transferências sociais, declarou Karoline Leavitt, assessora da presidência, na sua primeira conferência de imprensa.

Mas a assistência alimentar, apesar de ser referida pelo Governo como uma das excepções ao congelamento de verbas, também está a ser condicionada por via da suspensão de financiamento a organizações não-governamentais como a Meals on Wheels, que serve mais de dois milhões de idosos.

E não há excepções para programas e organizações como, por exemplo, o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas, que é financiado pelo Departamento de Justiça e, para além da localização de crianças desaparecidas, tem outras missões como a detecção e denúncia de redes de pedofilia e pornografia infantil.

"Os telefones dos senadores não param de tocar com chamadas de hospitais, departamentos de polícia, bombeiros voluntários, bancos alimentares, centros de tratamento de toxicodependência, em muito mais", escreveu nas redes sociais Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado, que acrescentou que "os americanos estão em pânico" e que "se Trump não revogar a ordem, o Congresso tem de agir".

Democratas avançam para a justiça

As procuradorias-gerais de pelo menos 20 estados governados pelo Partido Democrata, como a Califórnia, Nova Iorque e Massachusetts, avançaram entretanto para os tribunais para requerer o bloqueio imediato da ordem da Casa Branca. “Esta medida é irresponsável, perigosa, ilegal e inconstitucional”, denunciou em conferência de imprensa a procuradora-geral nova-iorquina Letitia James.

À cabeça, os magistrados apontam que um Presidente não tem autoridade legal para suspender a disponibilização de verbas já aprovadas pelo Congresso. É uma nova frente de batalha judicial entre os estados democratas e a Casa Branca, à semelhança do que acontece na imigração.

Horas antes, uma coligação de organizações não-governamentais e de associações de pequenas empresas apresentou outra acção em tribunal, na capital Washington, alegando que a suspensão do financiamento federal “vai ter um impacto devastador para centenas de milhares” de beneficiários.

“Desde suspender a investigação de curas para o cancro infantil até interromper a assistência alimentar e a protecção de vítimas de violência doméstica, ou o encerramento de linhas telefónicas de prevenção do suicídio, o impacto de uma pausa no financiamento, mesmo que curta, pode ser devastador e custar vidas”, alertou Diane Yentel, responsável por uma das organizações representadas na acção judicial apresentada em Washington.

Entre os eventuais lesados pela decisão da Administração Trump estão também milhares de empresários que recebem verbas para reconstruir os seus negócios após os recentes desastres naturais em estados como a Florida, a Carolina do Sul ou a Califórnia.