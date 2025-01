Em resposta aos EUA, Dinamarca reforça orçamento de defesa no Árctico

A Dinamarca vai gastar 14,6 mil milhões de coroas dinamarquesas (quase dois mil milhões de euros) para reforçar a sua presença militar no Árctico, que inclui tanto a Gronelândia quanto as ilhas Faroé.

“Temos de encarar o facto de que há sérios desafios securitários e de defesa no Árctico e no Atlântico Norte”, justificou o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, citado pela BBC.

Este reforço surge depois de Donald Trump ter repetido, este fim-de-semana, que os Estados Unidos têm interesse em controlar a Gronelândia. ​Por sua vez, Poulsen​ reforçou, esta terça-feira, que Trump não deve ter acesso à Gronelândia, território dinamarquês semi-autónomo.

Ao mesmo tempo, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Vivian Motzfeldt, afirmou, em comunicado, que o aumento de financiamento para a defesa do Árctico chega em boa altura, uma vez que “a situação de segurança mudou e há que ter isso em conta”, cita o site gronelandês Sermitsqiad.

No ano passado, a Dinamarca já tinha reforçado o financiamento das suas Forças Armadas em 190 mil milhões de coroas dinamarquesas (25 mil milhões de euros), a serem usados ao longo de um período de dez anos — e uma parte desse valor será usado agora no Árctico.

Este dinheiro vai servir para reformar os recursos militares na ilha, que, actualmente, são limitados: quatro velhos navios de inspecção, um avião de vigilância Challenger e 12 trenós de patrulha puxados por cães. São estes os meios que devem ajudar a vigiar uma área quatro vezes maior do que a França.

Agora, prevê-se que sejam entregues três novos navios que podem transportar helicópteros e drones, dois novos drones de vigilância de longo alcance, assim como se prevê o reforço do sistema de vigilância por satélite, anunciou Troels Lund Poulsen, numa conferência de imprensa.

"Para mim, a aquisição de novos navios para o Árctico tem sido uma grande prioridade, sabemos o papel que têm. Significam muito para a segurança de cada gronelandês", afirmou Vivian Motzfeldt.

"Fronteiras não devem mudar pela força"

Esta terça-feira, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, encontrou-se em Berlim com o chanceler alemão Olaf Scholz – uma demonstração de união face às intenções reiteradas de Trump.

Sem nunca mencionar o nome do Presidente norte-americano, Scholz fez questão de dizer que “as fronteiras não devem mudar através da força”. Depois de referir a invasão russa da Ucrânia, em 2022, o chanceler alemão afirmou, durante uma conferência de imprensa conjunta, que o princípio da “inviolabilidade das fronteiras” é um dos “princípios fundamentais da lei internacional” e que se deve “aplicar a todos”. E terminou a intervenção em inglês, com um “a quem possa interessar”, para que não ficassem dúvidas a quem se referia.

Frederiksen vai encontrar-se ainda esta terça-feira com o Presidente francês, Emmanuel Macron, em Paris, e com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, em Bruxelas.

O chefe da diplomacia francesa já assumiu, entretanto, que admite enviar tropas para a Gronelândia se a Dinamarca o solicitar. “Se a Dinamarca pedir a solidariedade dos Estados-membros da União Europeia, a França estará lá”, disse Jean-Noël Barrot à Sud Radio. “As fronteiras da Europa são soberanas.”

Foi ainda antes da sua chegada à Casa Branca que Trump afirmou que não excluiria o recurso à força militar ou a sanções económicas para se apoderar da Gronelândia. Durante o último fim-de-semana reforçou essa vontade, numa “conversa acalorada” com Frederiksen.

O exército norte-americano tem uma presença permanente na base aérea de Pituffik (ou de Thule), construída em 1951, no noroeste da Gronelândia, ao abrigo de um acordo de defesa com a Dinamarca, assinado há sete décadas. Esta é base militar norte-americana mais a norte, um local estratégico para o seu sistema de alerta precoce de mísseis balísticos, justificado pelo facto de ser a rota mais curta entre a Europa e a América do Norte.

A Gronelândia, com cerca de 53 mil habitantes, muitos deles indígenas inuítes, tem, desde 2009, um estatuto que reconhece o seu direito à autodeterminação.