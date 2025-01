Rebeldes ganham terreno na República Democrática do Congo e no contrabando de minerais

Há muito que o M23 é financiado, em parte, pelo comércio ilícito de minerais. Com os avanços recentes, alguns analistas acreditam que tráfico de minerais pode aumentar através do vizinho Ruanda.

O avanço relâmpago do grupo rebelde M23 nas zonas fronteiriças da República Democrática do Congo (RDC), ricas em minerais, cria uma oportunidade para os insurgentes aumentarem as suas receitas com recurso à mineração ilegal. Alguns analistas prevêem um aumento do comércio ilícito de minerais, incluindo de coltan (columbite-tantalite) e ouro, contrabandeado do Congo através do vizinho Ruanda.

O movimento rebelde apoiado pelo Ruanda entrou em Goma, a maior cidade do leste da RDC, esta semana, marcando um ponto de viragem importante num conflito com as forças governamentais, que faz aumentar os receios de que se transforme numa guerra regional.

Os rebeldes, que o Ruanda nega apoiar oficialmente, há muito que são financiados, pelo menos em parte, pelo comércio ilícito de minerais. Esses fluxos de receitas intensificaram-se depois de o M23 — o mais recente movimento de uma longa linhagem de grupos rebeldes tutsi — se terem apoderado da zona de Rubaya, rica em coltan, em Abril, de acordo com alguns peritos das Nações Unidas.

A RDC é o maior produtor mundial de tântalo e cobalto, um componente essencial das baterias para veículos eléctricos e telemóveis, e tem também depósitos importantes de coltan e ouro.

"As exportações de minerais do Ruanda ultrapassam actualmente os mil milhões de dólares (959 milhões de euros) por ano", afirmou Jason Stearns, cientista político da Universidade Simon Fraser e antigo investigador da ONU.

"É cerca do dobro do que era há dois anos. E não sabemos quanto, mas uma boa parte vem da Republica Democrática do Congo."

O embaixador itinerante do Ruanda para a região dos Grandes Lagos, Vincent Karega, rejeitou a ideia de que o M23 estivesse a traficar minerais congoleses. Optou também por não se referir directamente às alegações de que o seu Governo estaria envolvido no comércio ilícito de minerais.

"Acham que é possível lutar e ainda ter tempo para extrair recursos naturais e refiná-los", questionou Karega, que foi enviado para a fronteira com a RDC para supervisionar a crise.

Falta de transparência

Os rebeldes reivindicaram recentemente o controlo da cidade mineira de Lumbishi, na província do Sul-Kivu. Numbi, uma zona mineira do leste da província de Sul-Kivu, rica em ouro, turmalina e estanho, tântalo e tungsténio — os chamados 3T utilizados em computadores e telemóveis — está também ameaçada.

"É provável que Lumbishi e as suas minas de ouro sejam uma fonte significativa de receitas para o M23, em parte porque o ouro é muito mais fácil de rentabilizar do que o coltan e o estanho", disse Gregory Mthembu-Salter, director da Phuzumoya Consulting. O ouro chegará ao Dubai através do Ruanda e, possivelmente, do Quénia, acredita.

Em 2023, os Emirados Árabes Unidos declararam ter importado cerca de 885 milhões de dólares (cerca de 849 milhões de euros) em ouro do Ruanda, um aumento de 75% em relação à média dos cinco anos anteriores, de acordo com uma análise da Reuters à base de dados Comtrade da ONU. O Ruanda não é um grande produtor de ouro.

Além de exercer controlo administrativo sobre Rubaya, o M23 também criou um monopólio para a exportação de coltan para o Ruanda a partir da mina de Bibatama, que fica próxima, afirmaram os peritos da ONU, num relatório publicado em Dezembro. Esta mina é um dos maiores depósitos de coltan do mundo.

De acordo com o relatório, o grupo arrecadou pelo menos 800 mil dólares (767 mil euros) por mês em impostos sobre a produção e o comércio de coltan, com os dados da produção congolesa misturados com os da produção ruandesa.

Jean-Pierre Okenda, advogado de direitos humanos no Congo, especializado em indústrias extractivas, disse que o Ruanda não é membro de nenhuma iniciativa internacional de transparência, o que dificulta o rastreio dos seus minerais. "Há uma falta de transparência nas operações mineiras e uma falta de transparência na informação geológica", afirma. Reuters