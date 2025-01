Primeiro-ministro da Sérvia demitiu-se perante pressão nas ruas

O primeiro-ministro sérvio, Milos Vucevic, apresentou a demissão esta terça-feira, um dia depois de uma grande manifestação estudantil, apoiada por agricultores, professores e outros trabalhadores ter bloqueado durante todo o dia uma importante intersecção de tráfego em Belgrado, intensificando a pressão sobre o Presidente Aleksandar Vucic.

A vaga de protestos, liderada por estudantes, começou após o colapso do tecto de uma estação ferroviária em Novi Sad, no norte da Sérvia, a 1 de Novembro, que causou a morte de 15 pessoas. Os manifestantes exigem responsabilidade política pela tragédia, já que defendem que a corrupção e má gestão do governo foram os factores principais desse desfecho.

A renúncia de Milos Vucevic ocorre após Vucic ter tentado abrir uma via de diálogo com os manifestantes, sugerindo na segunda-feira uma possível remodelação do Governo. Mas os protestos populares têm subido de tom e intensificaram-se com a ocupação do nó rodoviário Autokomanda, onde duas importantes vias convergem em direcção ao centro de Belgrado.

A crise política na Sérvia tem ganhado proporções significativas, com os protestos diários a reflectirem um descontentamento crescente com o Governo de Milos Vucevic, que é acusado de corrupção e nepotismo. A resposta do executivo, que passa por repetidas promessas de investigação e remodelação governamental, não tem sido suficiente para acalmar os ânimos nas ruas.

O caso do desabamento de Novi Sad expôs falhas no sistema de infra-estruturas e levou a uma onda protestos com alvo na gestão pública do país.