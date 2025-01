No mais populoso país muçulmano do mundo, o novo Presidente quer ampliar o papel dos militares

Quase três décadas depois da queda do general Suharto, líder autoritário da Indonésia, o novo Presidente do país está a provocar mal-estar entre as alas progressistas do Parlamento, ao recorrer cada vez mais a militares, outrora todo-poderosos, para levar a cabo a sua visão de governo.

Os críticos do Presidente indonésio, Prabowo Subianto, apontam as primeiras acções do antigo ministro da Defesa como um sinal preocupante de uma tendência crescente para a escolha de militares para exercer funções civis, tecendo comparações com a doutrina da era Suharto, conhecida como "dwifungsi" (dupla função), que permitia às Forças Armadas esmagar a dissidência e dominar a vida pública.

Há apenas três meses no cargo, depois de uma vitória expressiva nas eleições do ano passado, Prabowo expandiu rapidamente o papel das Forças Armadas em várias áreas públicas — incluindo a gestão de grande parte do seu projecto emblemático de refeições escolares gratuitas.

Os seus aliados no Parlamento estão também a preparar legislação que permitirá a Prabowo nomear oficiais militares no activo para altos cargos do Governo, desmantelando algumas das salvaguardas criadas depois da queda de Suharto, em 1998, na sequência de uma crise económica e de uma revolta popular.

Segundo as sondagens, a vitória retumbante de Prabowo nas eleições do ano passado foi largamente impulsionada pelos eleitores mais jovens, uma geração com pouca ou nenhuma memória do regime da Nova Ordem de Suharto, que contava com apoio dos militares.

Prabowo, genro de Suharto, foi comandante das forças especiais durante o reinado repressivo do sogro, que durou 32 anos, tendo sido posteriormente demitido das Forças Armadas devido a alegações ainda por provar de violações dos direitos humanos.

Foto Prabowo Subianto contou com índice de aprovação de 81% nos seus primeiros 100 dias como Presidente Reuters

Os apoiantes de Prabowo, que nega ter cometido qualquer crime no passado, afirmam que a utilização dos militares em projectos importantes permite que sejam mais eficientes.

Contudo, os críticos vêem nas medidas do Presidente, incluindo a recente expansão da estrutura de comando militar, uma tendência preocupante para a remilitarização no maior país de maioria muçulmana do mundo.

"Não está a respeitar a supremacia civil", disse o analista Yanuar Nugroho. "Em vez disso, quer restaurar a glória dos militares... com vários tipos de obras cívicas a serem feitas por militares, com o argumento de que será mais rápido e eficaz", afirmou ainda Yanuar, antigo vice-chefe de gabinete do antecessor de Prabowo, Joko Widodo (também conhecido como "Jokowi").

A Reuters tentou várias vezes contactar o gabinete de Prabowo com questões sobre o destacamento de militares para projectos governamentais, mas sem resposta.

Apesar de não ser exactamente com a "dupla função" do passado, esta precoce confiança nas Forças Armadas está a suscitar preocupações entre alguns observadores indonésios quanto ao possível retrocesso das reformas democráticas implementadas após a destituição de Suharto.

"Há muitos aspectos da administração de Prabowo que procuram reproduzir o que existia durante o governo do seu antigo sogro Suharto", afirma Kevin O'Rourke, analista político e autor do boletim informativo Reformasi Weekly, dedicado à Indonésia. "O restabelecimento do papel dos militares na política é um desses aspectos."

Durante o regime de Suharto, não existia um sistema de equilíbrio e controlo e os militares estavam envolvidos em várias áreas, incluindo nos negócios, descreve O'Rourke. Actualmente, o mesmo padrão pode corroer a supervisão democrática das instituições governamentais, afectando a formulação de novas políticas.

Cozinheiros formados em combate e agricultores

Com um índice de aprovação de 81% nos seus primeiros 100 dias no cargo, Prabowo não perdeu tempo e começou logo a entregar grandes projectos às Forças Armadas assim que tomou posse. O maior exemplo foi a assinatura de um projecto de 28 mil milhões de dólares (perto de 27 mil milhões de euros) para fornecer refeições escolares gratuitas.

O coronel da Força Aérea Satrya Dharma Wijaya é um estudo de caso. Normalmente trata da manutenção de aviões, mas, desde Novembro, o seu trabalho passa por encomendar fogões, frigoríficos e frigideiras para cozinhar refeições para milhares de crianças numa base militar em Jacarta, a capital da Indonésia.

"Antes, esta era uma área de triagem onde preparávamos os soldados para serem destacados para uma missão", disse Satrya, vestido com o seu uniforme azul de manga curta na cozinha (recentemente ampliada) da base aérea de Halim Perdanakusuma.

As Forças Armadas, em colaboração com a recém-criada Agência Nacional de Nutrição, geriam, no lançamento do projecto, 100 das 190 cozinhas em funcionamento, conseguindo preparar e distribuir alimentos para 570.000 crianças só no dia de abertura.

O chefe do Estado-Maior do Exército, o general Maruli Simanjuntak, afirmou que está a ser elaborado um plano para que as Forças Armadas formem 100 unidades especiais de "desenvolvimento territorial" destinadas à agricultura, à pesca e à pecuária.

Prabowo também avançou rapidamente com a expansão de outros projectos militares criados quando era ministro da Defesa.

Um exemplo é o programa que destacava soldados para limpar terras de cultivo, que agora é 50 vezes maior do que no passado, com o objectivo de aumentar a segurança alimentar da Indonésia. Dos 60.000 hectares iniciais, passou para 3 milhões de hectares projectados — uma área quase do tamanho da Bélgica.

Também ordenou a expansão de outro dos seus projectos, que converteu terrenos baldios da Força Aérea em campos de cultivo de arroz e milho, geridos tanto por soldados como por locais, para fornecer alimentos para o projecto das refeições gratuitas.

Além disso, o terceiro projecto que reforçou foi uma iniciativa militar de obras civis – montar tubos de água para canalização e irrigação em áreas pobres e remotas —, que agora se estende a todo o país.

Simanjuntak é da opinião que recorrer a soldados para ajudar a gerir grandes programas é eficaz, uma vez que o Exército segue uma forte cadeia de comando, acrescentando que existem regras para evitar a repressão militar.

"É impossível regressar à era da Nova Ordem [de Suharto]. Não há hipótese", afirmou Simanjuntak.

Soldados a gerir ministérios?

Uma das principais preocupações dos críticos prende-se com a legislação que, pela primeira vez em décadas, permitirá a Prabowo nomear militares no activo para cargos governamentais de topo.

A legislação, preparada pelos aliados de Prabowo, será apresentada em breve ao parlamento, onde a coligação do Presidente detém 74% dos assentos. O projecto de lei será discutido nos próximos meses, de acordo com o que disseram vários deputados à Reuters.

O Presidente já escolheu antigos oficiais militares para cargos de topo — como o ministro dos Negócios Estrangeiros Sugiono, que serviu nas forças especiais do Exército antes de se reformar.

Sufmi Dasco Ahmad, vice-presidente do Parlamento e membro do partido Gerindra de Prabowo, disse que o Presidente deveria ter a liberdade de nomear oficiais no activo para qualquer pasta do Governo. "Estes programas estratégicos devem ser geridos por pessoas disciplinadas, altamente empenhadas e formadas para serem responsáveis e disciplinadas", defende Dasco.

“Retrocesso democrático”

No entanto, mesmo alguns antigos militares estão preocupados com a vontade de Prabowo de recorrer às Forças Armadas.

"Não se deve dar um cheque em branco para que os soldados possam ser colocados em qualquer posto. Isso pode ser a ruína do sistema", disse à Reuters o tenente-general na reforma Agus Widjojo, um dos vários generais que lideraram as reformas militares pós-Suharto. Widjojo acredita que a tendência pode ter implicações políticas ao enfraquecer as instituições civis.

O analista Yanuar afirma temer que a tendência para a militarização sob as ordens de Prabowo conduza a um "retrocesso democrático" e à centralização do poder.

"Um Presidente forte apoiado por um Exército forte com controlo quase total do Parlamento", disse Yanuar. "Isto é semelhante a Suharto: militares com dupla função." Reuters