NATO: “A Europa não sabe o que fazer com a paz”

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, veio a Portugal pedir mais investimento em Defesa e o Governo respondeu que estava disponível para “antecipar ainda mais” o investimento de 2% do Produto Interno Bruto em armamento. Mas a NATO considera que é insuficiente.

Na semana passada, em Davos, como ouvimos no som de abertura deste episódio, Rutte disse que havia dois problemas. O primeiro era este: nem todos os membros da NATO gastam 2% do PIB em defesa, como estipulado há 10 anos.

E o segundo problema é o receio de que essa percentagem seja insuficiente para os objectivos militares da aliança.

Portugal faz parte dois problemas. No caso nacional, o país atingiria os 3% sugeridos por Rutte se duplicasse as suas despesas com as forças armadas. Será isso possível sem colocar em causa o equilíbrio financeiro e o Estado social.

Neste episódio, Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e Diplomacia na Universidade Lusíada do Porto, reflecte sobre a evolução da NATO.

