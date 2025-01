Irão avisa: “Seria uma loucura atacarem as nossas instalações nucleares”

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, avisou que qualquer ataque contra as instalações nucleares do país seria “uma loucura” que traria “um desastre muito mau” para a região, numa entrevista à estação de televisão britânica Sky News.

Mas “não acho que vão fazer isso”, já que “é realmente uma loucura”, acrescentou Aragachi, referindo-se aos Estados Unidos e Israel.

O Irão registou ainda as palavras do Presidente dos Estados Unidos em relação a um acordo nuclear. No seu primeiro mandato, Donald Trump retirou o país de um tratado sobre o nuclear iraniano assinado por Barack Obama e por outros países, em 2015 (depois de 12 anos de negociações), repôs sanções ao Irão e penalizou empresas que trabalhassem com os EUA e não respeitassem as sanções.

Seguiram-se negociações em que não foi possível chegar a nenhum acordo, e o Irão começou a aumentar o enriquecimento de urânio, garantindo que tem objectivos apenas civis, mas com um grau de enriquecimento que o poderá deixar perto de conseguir fabricar uma arma nuclear.

Trump afirmou que seria “bom” (a palavra que usou foi “nice”) um novo acordo nuclear. “A situação é diferente e muito mais perigosa do que da vez anterior”, declarou o ministro ao falar de potenciais novas negociações. “Deviam ter sido feitas muitas coisas pelo outro lado para conseguir a nossa confiança. Não ouvimos ainda nada a não ser a palavra ‘bom’, e isso, obviamente, não chega.”

Mais: “Nós não respondemos à linguagem de ameaças. Este é um facto, já o provámos no passado. Mas respondemos à linguagem do respeito”, disse, acrescentado ainda: “sempre provámos que tomamos decisões racionais.”

Araghchi também se referiu à sugestão de Trump retirar os palestinianos da Faixa de Gaza para o Egipto ou Jordânia. “Em vez dos palestinianos, tentem expulsar israelitas, levem-nos para a Gronelândia para que possam matar dois coelhos de uma cajadada só”, declarou.

O ministro falou ainda do enfraquecimento dos movimentos aliados na região, como o Hamas e o Hezbollah, que se estavam, disse, a recompor (na única pergunta mostrada na entrevista em que pede para falar farsi e não inglês). “São uma ideia, uma causa, um ideal que existirá sempre.”