Governo dos EUA despede procuradores que investigaram Trump

A Administração Trump despediu esta segunda-feira mais de uma dezena de procuradores que participaram em duas investigações criminais ao agora Presidente norte-americano. O procurador-geral interino James McHenry justifica que os magistrados não têm a confiança do Governo para “implementar fielmente” a agenda do executivo, escreve o New York Times, citando fonte do Departamento de Justiça.

As duas investigações em causa foram dirigidas pelo procurador especial Jack Smith que, tal como outros magistrados, apresentou a sua demissão dias antes da tomada de posse de Donald Trump.

Um dos processos era relativo ao papel do republicano no ataque dos seus apoiantes ao Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021, numa tentativa de travar o processo de certificação dos resultados das eleições de Novembro de 2020, que Trump perdeu para Biden. A acusação foi inicialmente travada pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que considerou que Trump gozava de imunidade relativamente a acções executadas enquanto era Presidente, e o despacho reformulado foi arquivado na sequência do resultado das eleições de 2024, uma decisão em linha com a política do Departamento de Justiça de não processar chefes de Estado. Os atacantes do Capitólio receberam na semana passada um perdão presidencial.

A outra investigação tinha como objecto as suspeitas de desvio e posse ilegal de documentos classificados que as autoridades federais apreenderam na residência do republicano em Mar-a-Lago, na Florida, após a sua saída da Casa Branca. O caso foi também arquivado em 2024, com um juiz federal a contestar a legalidade da nomeação do procurador especial.

Cortes, transferências, e mira na imigração

Para além do despedimento de mais de uma dezena de procuradores, decisão que pode vir a ser contestada nos tribunais, a Administração Trump transferiu esta segunda-feira o vice-procurador-geral Bradley Weinsheimer para uma unidade de investigação ligada à imigração e ao papel das “cidades santuário”, cujas autoridades locais têm como política não cooperar com as congéneres federais na identificação e deportação de imigrantes. A esta área é atribuída agora prioridade máxima.

No mesmo dia, Corey Admundson, o mais alto responsável do Departamento de Justiça na área da luta contra a corrupção, demitiu-se após recusar uma ordem de transferência semelhante. O New York Times, que noticia o afastamento de Weinsheimer e Admundson, interpreta as mudanças como uma tentativa de reforço do controlo da Casa Branca sobre o Departamento de Justiça.

Pam Bondi, escolhida por Trump para o cargo de procuradora-geral dos Estados Unidos, ainda não foi confirmada pelo Senado. No entanto, a Administração Trump tem estado já a operar mudanças substantivas no Departamento de Justiça. A unidade de direitos civis, a cargo de investigações a casos de racismo, de violência policial, e de outras violações de direitos humanos e políticos, recebeu ordens para não abrir novos processos. Instrução semelhante recebeu o gabinete que investiga crimes ambientais. Outra ordem interna limita a investigação de casos de pessoas que bloqueiam acessos a clínicas de interrupção voluntária da gravidez, noticia o Wall Street Journal.

Ao mesmo tempo, estão a ser transferidos procuradores para zonas próximas da fronteira com o México, em linha com a reorientação geral do Departamento de Justiça para execução dos planos da Administração Trump de deportação de milhões de imigrantes em situação irregular.

Simultaneamente, vigora uma ordem geral de congelamento de contratações que, dizem fontes judiciais ao WSJ, coloca em causa o funcionamento de vastas áreas do Departamento, dado um recente avolumar de saídas. Um dos gabinetes sob pressão é o que investiga as práticas anti-concorrenciais do sector tecnológico em São Francisco.