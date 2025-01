Estados Unidos travam distribuição de medicamentos para o VIH

Administração Trump impede organizações humanitárias no exterior de distribuir medicamentos comprados com verbas norte-americanas, em linha com uma ordem de congelamento geral da ajuda externa.

A Administração Trump decretou esta segunda-feira a suspensão imediata da distribuição de medicamentos para o VIH ao abrigo do PEPFAR, um programa norte-americano de combate à sida em dezenas de países do mundo, mesmo que estes já tenham sido adquiridos e estejam em stock. A informação é avançada pelo New York Times, que cita fontes ligadas ao programa que denunciam que há agora pacientes com tratamentos interrompidos e consultas canceladas.

O PEPFAR é uma iniciativa lançada em 2003 pelo então Presidente republicano George W. Bush que visou conter a propagação do VIH em países subdesenvolvidos, sobretudo na África subsariana. Estima-se que o programa terá salvo mais de 20 milhões de pessoas desde então.

A suspensão do PEPFAR durante pelo menos 90 dias era já esperada ao abrigo de uma ordem emitida na sexta-feira que decretou o congelamento dos programas de assistência internacional dos Estados Unidos, o maior agente e financiador global de ajuda externa. A ordem abria apenas duas excepções: o financiamento militar a Israel e ao Egipto e a continuação de programas de assistência alimentar já em curso.

Os programas de ajuda externa e de apoio ao desenvolvimento internacional suspensos serão agora objecto de reavaliação pela Administração Trump, que os retomará caso considere que se enquadram na agenda presidencial. Esta segunda-feira, segundo a Reuters, foram suspensos cerca de 60 altos quadros da USAID, a agência norte-americana de ajuda externa, e o Governo ameaçou com "acção disciplinar" os funcionários que não sigam as directivas do Presidente.

Não era claro que as organizações no terreno não pudessem continuar a distribuir medicamentos para o VIH já adquiridos com verbas norte-americanas no seguimento da ordem geral de congelamento da ajuda externa. Chega agora uma ordem adicional de suspensão total das actividades do PEPFAR, e que também abrange a comunicação pública, o contacto entre as agências norte-americanas e os parceiros locais, e a partilha de informação e assistência técnica com governos estrangeiros.

Também esta segunda-feira foram desligados os sistemas de recolha e análise de dados do PEPFAR, essenciais para a monitorização do programa de combate à sida.

“Os parceiros com que colaboramos estão em choque, e eles não sabem o que fazer porque a sua missão e o seu compromisso de salvar vidas foram violados”, disse ao jornal nova-iorquino Asia Russell, directora da organização humanitária Health Gap.

Outras decisões dos últimos dias tomadas pela Administração Trump também têm potenciais impactos para a saúde pública global. O Centro de Controlo de Doenças (CDC) dos Estados Unidos está impedido de comunicar com a Organização Mundial da Saúde, de que Washington anunciou já a sua decisão de se retirar. Ao mesmo tempo, vigora uma “lei da rolha” no sector da saúde pública norte-americana, com a proibição de qualquer comunicação pública ou de contacto com autoridades locais, estaduais ou internacionais, numa altura em que os Estados Unidos enfrentam um crescimento da gripe das aves no país. Este mês foi anunciada a primeira morte humana com o vírus H5N1.