Estados da Aliança do Sahel anunciam uma força militar conjunta de cinco mil efectivos

Um ano depois de abandonarem a organização regional africana a que pertenciam, Níger, Burkina Faso e Mali, países governados por juntas militares que chegaram ao poder por golpes de Estado entre 2020 e 2023, vão ter em breve uma força militar conjunta de cinco mil homens capaz de operar nos três países que formaram, entretanto, a Aliança de Estados do Sahel (AES).

O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa do Níger, Salifou Modi, através de uma mensagem transmitida pela televisão. A nova força terá os seus próprios meios aéreos, equipamento e recursos de informação para poder lidar melhor com as ameaças dos vários grupos jihadistas que travam uma guerra civil na zona do Sahel, corredor de transição entre o deserto do Sara e a savana e a floresta tropical da África central.

Os três países escolheram fazer o anúncio na altura simbólica da sua saída efectiva (pedida há um ano) da Comunidade de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), a mais importante organização política regional, e numa altura em que cortaram todos os laços militares e políticos com a França, antiga potência colonial e aliado de longa data, e com outros parceiros habituais como os Estados Unidos.

“A força unificada da AES está quase pronta, com 5 mil efectivos”, afirmou Modi esta terça-feira, citado pela Reuters. “É apenas uma questão de semanas até que esta força seja visível no terreno”, acrescentou o militar, garantindo que os três países já realizaram, entretanto, algumas operações conjuntas.

Depois da saída da CEDEAO, os militares golpistas optaram por fortalecer os laços entre os três países como forma de superar o impacto que o isolamento poderia trazer e garantir a sua segurança, em caso de os Estados-membros da organização regional assumirem uma posição de força para pressionar ou derrubar as juntas militares. Por isso, em Setembro de 2023, assinaram um pacto de defesa, semelhante ao artigo 5.º da NATO, que assegura o auxílio militar mútuo em caso de ataque.

“É um bom começo, harmonizar e materializar as suas forças, mas precisam muito mais do que isso”, disse ao site da TRT World, canal turco em inglês, Bakary Sambe, director regional do Timbuktu Institute - African Center for Peace Studies, um think tank senegalês. Até porque o conflito com os grupos islamistas ligados à Al-Qaeda e ao Daesh/Estado Islâmico agravou-se desde os golpes de Estado e a saída das forças dos habituais aliados também contribuiu para isso.

De acordo com o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), no final do ano passado havia 2,6 milhões de pessoas deslocadas por causa da violência na região. Nos últimos seis meses, aumentaram os ataques e também os mortos por causa da violência dos jihadistas e dos militares: 3470 pessoas morreram em seis meses.

“Estamos no mesmo espaço. Enfrentamos o mesmo tipo de ameaças, especialmente esta ameaça dos grupos criminosos”, disse o ministro da Defesa nigerino no seu discurso pela televisão. “Temos de unir os nossos esforços.”

Os três países apresentaram esta semana um passaporte electrónico comum para os cidadãos da AES, de forma a substituir o da CEDEAO. “Como parte da implementação do seu roteiro, particularmente no que diz respeito à livre circulação de cidadãos, o presidente da Aliança dos Estados do Sahel informa o público da aliança e internacional da introdução dos passaportes da AES, efectiva a partir de 29 de Janeiro”, diz o comunicado do tenente-general Assimi Goita, líder transitório do Mali e presidente da Aliança ou confederação dos três Estados.

Perante a saída definitiva de Mali, Níger e Burkina Faso da CEDEAO, o chefe da delegação da União Europeia para a Nigéria e para a CEDEAO, o embaixador Gautier Mignot referiu aos jornalistas, em Abuja, que Bruxelas “lamenta” a cisão na organização e ofereceu a experiência europeia com a perda de um dos seus membros, o Reino Unido, para ajudar a CEDEAO a estabelecer a forma de lidar com os Estados da AES.

“Tivemos a experiência de um antigo Estado-membro que decidiu sair da UE. E como é que conseguimos encontrar uma saída sem problemas? Através da negociação e do diálogo”, disse Mignot.