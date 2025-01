Belga condenado à morte por tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo

Um tribunal militar da República Democrática do Congo (RDC) confirmou na segunda-feira a sentença de morte pronunciada em Setembro contra Jean-Jeacques Wondo, um especialista militar belga de origem congolesa, pelo seu alegado envolvimento no golpe de Estado falhado de 19 de Maio de 2024, pelo qual são acusados cerca de cinquenta alegados agressores.

“Apesar deste desfecho devastador, nós, a sua família e os seus entes queridos, reafirmamos firmemente a nossa determinação em continuar a lutar até que Jean-Jacques recupere a sua liberdade. Sabemos que ele está inocente e continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para o provar. Esta injustiça não nos vai quebrar, mas vai fortalecer a nossa vontade de lutar até ao fim”, lê-se num comunicado da família, citado pelo portal de notícias congolês Actualité.

Horas mais tarde, o Governo belga reagia, dizendo ter recebido “com grande decepção e total incompreensão a sentença proferida” contra Wondo, “tendo em conta os elementos muito fracos apresentados durante as audiências e a evidente falta de provas credíveis”. O executivo considera que “esta sentença de morte” contra um cidadão belga “não pode ser tomada de ânimo leve” – “terá consequências nas nossas relações bilaterais, que iremos analisar.

URGENT / Le tribunal militaire a rendu sa décision définitive. La sentence de mort contre Jean-Jacques Wondo, expert en stratégie militaire belge, a été confirmée. pic.twitter.com/WYTq0TT0EA — DRCACTU.CD (@drcactucd) January 27, 2025

O Ministério dos Negócios Estrangeiros belga afirmou ter chamado “imediatamente” para consultas o seu embaixador em Kinshasa, que esteve presente no processo judicial, “do princípio ao fim”. Ao mesmo tempo foi convocado o embaixador congolês em Bruxelas para que o Governo belga pudesse expressar a sua “mais profunda preocupação” com o resultado do julgamento.

A este respeito, sublinhou que o estado de saúde de Wondo “continua a ser uma grande preocupação” para o Ministério dos Negócios Estrangeiros belga, que voltou a apelar às autoridades congolesas para assegurarem que recebe os cuidados “adequados”. “Continuamos em estreito contacto com a família de Wondo”, lê-se num comunicado publicado na rede social X.

A diplomacia belga “sublinhou repetidamente a importância” que atribui “à independência do poder judicial e ao respeito estrito dos direitos da defesa no âmbito de um processo credível, justo e equitativo”. A Bélgica também “condenou repetidamente” o levantamento da moratória sobre a pena de morte no país, em Março do ano passado, que considera ser um “ataque ao direito mais fundamental: o direito à vida”.

“A Bélgica não só se opõe à pena de morte em todas as circunstâncias e seja qual for o crime, como também está activamente empenhada na sua abolição a nível internacional. Este ponto foi reiterado em várias ocasiões às autoridades congolesas, tanto a nível bilateral como em instâncias multilaterais. Continuaremos a insistir neste ponto”, concluiu.

“Autor intelectual” do golpe

Jean-Jacques Wondo director adjunto da Administração Geral das Casas da Justiça, especialista em defesa e segurança na África Central, foi convidado pelo Governo congolês em Fevereiro do ano passado para liderar as reformas nos serviços secretos congoleses, a Agência Nacional de Informações. Pouco mais de dois meses depois, seria detido e acusado de ser o “autor intelectual” da tentativa de golpe de Estado de Maio, apesar de sempre se afirmar inocente e de as acusações, afirma a resolução aprovada pelo Parlamento Europeu a 23 de Janeiro, estarem “baseadas em testemunhos coagidos e pouco fiáveis”.

Apesar de clamar a sua inocência, Wondo foi condenado à morte por um tribunal militar com outros 36 acusados a 13 de Setembro de 2024, num processo que mereceu “a condenação generalizada por violações graves do direito a um processo justo e pela ausência de provas credíveis”.

Por tudo isto, o PE “condenou a sentença de morte de Wondo e de outros e as graves violações aos seus direitos a um julgamento justo”, tendo pedido ao Governo congolês para “anular imediatamente as sentenças de morte, restabelecer uma moratória sobre as execuções e tomar medidas para a abolição total da pena de morte”.

Os eurodeputados também pediram à delegação da União Europeia em Kinshasa, ao Serviço Europeu para a Acção Externa e aos Ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados-membros que “intensifiquem o seu empenho junto das autoridades da RDC” e pedem reformas no sistema judicial congolês que garantam a sua independência.