De como a CP opta por transbordos rodoviários em vez de assegurar ligações directas em comboio

“É ridículo haver uma linha ao lado e os comboios serem suprimidos.” A frase é de António Alves, vice-presidente do Smaq (Sindicato dos Maquinistas), confrontado com o que aconteceu no dia 22 de Janeiro quando a queda de uma catenária na variante de Alcácer levou a CP a suprimir vários comboios e a fazer transbordos rodoviários entre Grândola e Lisboa, apesar de haver uma alternativa ferroviária que permitiria a continuação da viagem sem interrupções.

O incidente aconteceu pelas 8h00 do dia 22 de Janeiro, quando, devido a ventos fortes no Sul do país, caiu uma catenária na variante de Alcácer, um troço de 29 quilómetros, inaugurado em 2010, que faz um atalho à Linha do Sul e por onde passa a totalidade dos comboios de passageiros entre Lisboa e Algarve.

Contudo a velha Linha do Sul, paralela à variante, manteve-se operacional e nela continuam a circular alguns comboios de mercadorias, pois constitui uma redundância do corredor ferroviário que liga Lisboa ao Algarve e ao Porto de Sines. Uma redundância que na passada quinta-feira de nada serviu aos clientes da CP que se viram afectados pela queda da catenária e que viajaram em sete autocarros entre Grândola e Lisboa, em vez de continuarem a viagem directa no mesmo comboio até ao seu destino.

É que, para ser usado o troço antigo, os maquinistas teriam de estar certificados para o efeito, o que significa terem de lá passar pelo menos uma vez por ano. A CP explica que “a linha em causa não faz serviço de passageiros desde 2012, pelo que seria muito difícil manter a renovação periódica da certificação de todos os maquinistas”.

António Alves diz que o sindicato já alertou várias vezes a CP para esse problema. “Acham que o prejuízo é inferior se suprimirem comboios e alugarem autocarros do que fazer umas marchas especiais para os maquinistas manterem a certificação activa. Mas só vêem os custos financeiros imediatos e não os custos de imagem e de reputação quando acontecem situações como esta.”

E neste caso, a primeira vítima deste incidente foi o Alfa Pendular da manhã que liga Faro ao Porto, que foi suprimido a partir de Grândola, seguindo-se o Intercidades de Faro para Lisboa, que foi suprimido na totalidade do seu percurso. Outros comboios somaram nesse dia quatro horas e 20 minutos de atrasos.

Noutros países europeus, é aceite que, perante circunstâncias excepcionais, os comboios possam circular por linhas alternativas, ainda que com algumas limitações de velocidade, mas assegurando a viagem completa desde a origem ao destino. Isto se houver um acordo entre o operador e o gestor da infra-estrutura, neste caso a IP.

Questionada pelo PÚBLICO, a transportadora pública pareceu acordar para o problema: “A CP, em conjunto com a IP e outros operadores, está a estudar medidas excepcionais para circulação, não só no troço em questão, mas também em alguns troços de linha existentes ao longo da Rede Ferroviária Nacional, nomeadamente para situações pontuais de interrupção da circulação em que existam itinerários alternativos.”

António Alves saúda a iniciativa, ainda que tardia, mas alerta que o mais simples, no caso da Linha do Sul, seria retomar o serviço regional que foi suspenso em 2012 durante o Governo da troika.

Este serviço ligava o Barreiro a Faro e, se fosse retomado, resolvia por si só a certificação dos maquinistas no troço paralelo à variante (onde se situa a estação de Alcácer), pois estes voltariam a conduzir regularmente nessa linha.