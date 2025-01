Roupa, tendências e o que fica, (quase) sempre, por dizer

Podemos falar de forma séria sobre o consumo exagerado, a roupa que vestimos, o seu impacto no nosso corpo, na nossa vida, mas também na economia, meio ambiente e sociedade? Eu sei que não, mas algum dia terá de acontecer. Hoje é o dia. Tal como numa relação em que sabemos que algo está mal e vamos adiando a conversa sobre o elefante na sala, precisamos falar sobre isto. Vai doer, preferimos não o fazer, também no que à roupa diz respeito, andamos a empurrar a pedra para aquele cantinho, dentro do sapato, onde o pé quase não chega e, apesar de incomodar, ainda não magoa.

Saber e não querer saber é uma mentira que nos contamos diariamente, optando por ignorar o que acontece do outro lado do mundo, onde os trabalhadores da Shein têm apenas uma folga por mês, trabalham 75 horas por semana, sendo pagos apenas pelas peças que produzem: quanto maior o grau de dificuldade, maior o retorno. Como sabemos, a fast fashion não é conhecida pela sua complexidade mas, mesmo assim, esta marca é capaz de produzir, por 70€, um vestido que, em Espanha, custaria entre 500 e 600 euros e os 70 mal chegariam para a matéria-prima.

Será a mão-de-obra em Espanha muito cara ou na China, demasiado barata? Mais do que trabalhar, quem está na Shein assume um espírito de missão, afirmando providenciar roupas baratas e de boa qualidade para todo o mundo. É a contribuição que posso dar, afirmou uma funcionária à BBC. Outra, tem noção de que ganha pouco, responsabilizando o elevado custo de vida na China pelas suas dificuldades. Visto daqui, está tudo ao contrário.

Somos todos apologistas do comércio local e da moda sustentável mas acabamos a comprar Shein. O preço determina a opção, a variedade seduz, a rapidez conquista. O preço, que é baixo, paga-se caro. Os oceanos estão repletos de plástico e até já nós andamos a comer plástico, sem o saber. O estudo mais recente da WWF demonstra que a poluição por plásticos está de tal forma disseminada no meio ambiente que estamos a ingerir o equivalente a um cartão de crédito por semana. O plástico entrou na nossa cadeia alimentar e a roupa que vestimos faz parte deste oceano de plástico que nos está a afundar.

Para quem não sabe, a roupa é produzida a partir de fibras. Estas podem ser naturais, artificiais ou sintéticas. Entre as fibras naturais estão o linho, algodão, cânhamo, lã e seda, as quais conseguem produzir múltiplas combinações de fibras para fazer diferentes tipos de peças de roupa. As artificiais são também provenientes da natureza mas passam por processos químicos para a produção do tecido e as sintéticas são provenientes de materiais reciclados, lixo têxtil reutilizado ou petróleo.

As fibras naturais têm melhor eficiência energética, durabilidade e deixam a pele respirar, ao passo que as outras conservam o calor do corpo, provocando transpiração. A relação das fibras usadas na roupa e o nosso organismos é complexa, a pele é o maior órgão do corpo humano e as fibras sintéticas, como poliéster ou náilon, podem libertar microplásticos, conter químicos tóxicos, gerar electricidade estática, reduzir a respirabilidade e criar condições para irritações, inflamações e alergias no organismo humano.

A pior opção e a mais popular é, simultaneamente, a pior para nós e o meio ambiente, uma vez que as fibras sintéticas não se degeneram, contribuindo amplamente para a poluição ambiental, quer no processo de produção, consumo e, depois, descarte.

A solução é simples mas muito difícil de implementar: consumir menos. Ninguém consegue. Ou melhor, uma enorme maioria não consegue, nem compreende como poderia consumir menos. A forma como fomos socializados para o consumo e como este molda comportamentos, construindo a nossa identidade individual e colectiva, definindo valores de consumo como valores sociais, criou um paradigma a que chamamos sociedade de consumo e que, além de ser prejudicial à carteira, está a dar cabo de tudo.

No canal de streaming Netflix, estreou um documentário que mostra os pormenores da manipulação das marcas, as estratégias para criar uma urgência, escassez e exclusividade que estimulam o consumo. Exemplos como “já só temos dois quartos”, nas plataformas dedicadas ao turismo, ou “cinco pessoas estão a ver este item” são fórmulas básicas para estimular a compra, criando a ideia de escassez, tal como a “oferta exclusiva” nos dá a ideia que apenas nós recebemos aquela promoção, desconto ou vantagem.

A par desta manipulação, a obsolescência programada que estimula a constante substituição de aparelhos electrónicos, bem como a produção a baixo custo da maior parte dos electrodomésticos e pequenos aparelhos electrónicos, contribui para a sua constante substituição sem reparação, o que nos leva ao início da conversa, para falar de forma séria sobre a roupa que vestimos e o que consumimos, com impacto real na nossa vida e na sociedade.

O consumo assume uma relevância tal que se torna uma espécie de obsessão, estimulada pela forma como somos bombardeados com conteúdos diversos, estimulando a valorização do que podemos ter, em detrimento do que podemos ser.

O ser passa a ser o que temos, num culto de tendências que, por sua vez, estimula a necessidade em seguir cada nova tendência, contribuindo para o consumo. Apesar de uma das grandes tendências ser a do consumo sustentável e da adopção de uma vida consciente, a sociedade organiza-se de tal forma segmentada que não há apenas uma, mas múltiplas tendências, disseminadas por grupos cada vez mais pequenos, que assumem a condução do que está a dar.

Embora seja difícil categorizar todos os grupos, uma razoável maioria de novos consumidores faz parte da geração Z, grupo que assume um novo tipo de relação com as marcas e o consumo, para criar relações autênticas que as marcas estão simultaneamente a estimular, num processo em que a autenticidade começa, também a ser fabricada. Embora esta seja uma geração digital com uma ideia muito concreta dos seus valores, acaba por estar envolta na mesma bruma de consumo que todos sempre estivemos, e estamos. Apesar de estar a levar as marcas a uma interacção mais inclusiva, que estimula um sentido de comunidade, é de consumo que estamos a falar.

Neste contexto, o problema persiste e não há forma de o derrotar se não através de uma profunda alteração do paradigma que faz do consumo a principal forma de validação social. Como sempre, nisto de roupa e tendências, mais estilo e menos compras porque, assim que definirmos o nosso estilo, compramos menos, com muito mais estilo. Sabermos quem somos e termos uma sólida identidade pessoal é o segredo para comprar menos, comprando melhor.