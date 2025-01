Selena Gomez filma-se a chorar perante a deportação de mexicanos nos EUA

Selena Gomez está a manifestar-se publicamente contra as deportações de mexicanos nos EUA, depois da tomada de posse de Donald Trump. A cantora partilhou um vídeo no Instagram onde se mostra a chorar pela situação na fronteira com o México. “Toda a minha gente está a ser atacada... As crianças. Não estou a perceber. Lamento imenso”, diz a cantora entre lágrimas.

E continua, visivelmente abalada e com alguma dificuldade em falar: “Gostava de poder fazer alguma coisa, mas não posso. Não sei o que fazer. Vou tentar tudo, prometo.”

O vídeo foi partilhado nesta segunda-feira nas histórias de Instagram, mas apagado pouco depois pela estrela de Homicídios ao Domicílio e Emilia Pérez. A actriz terá sido alvo de ódio por parte dos apoiantes de Trump e depois partilhou uma mensagem enigmática. “Aparentemente, não é correcto mostrar empatia pelas pessoas.”

Nas redes sociais, o vídeo de Selena Gomez gerou reacções opostas, com alguns fãs a elogiarem a vulnerabilidade e abertura para falar sobre o tema. “Não se trata de política, trata-se de vidas humanas. Obrigado por usares a tua voz, Selena”, escrevia um utilizador no X. Enquanto outro criticava: “Detesto quando as pessoas se gravam a chorar, parece tão falso.”

Num cunho mais político, outros mostraram-se a favor das deportações e criticaram a cantora por apoiar imigrantes sem documentação nos EUA. “Queres fazer alguma coisa? Usa a tua influência para dizer às pessoas de outros países para virem para cá legalmente!”, criticava um utilizador da rede social de Elon Musk.

Selena Gomez tem ligação familiar ao México, já que o pai emigrou com a família para os EUA nos anos 1970. A cantora tem sido voz activa sobre o tema da deportação e, em Outubro de 2019, escreveu um artigo de opinião na revista Time onde recordava a história da sua família que chegou sem documentos. “Nunca me esqueço de como sou abençoada por ter nascido neste país graças à minha família e às circunstâncias”, escrevia a artista. E continuava: “Mas quando leio os títulos das notícias ou vejo os debates sobre imigração nas redes sociais, sinto medo por aqueles que se encontram em situações semelhantes. Sinto medo pelo meu país.”

A cantora também produziu o documentário da Netflix Living Undocumented, que acompanhava o quotidiano de famílias a viver ilegalmente nos EUA. “"Estou preocupada com a forma como as pessoas estão a ser tratadas no meu país. Como mulher méxico-americana, sinto a responsabilidade de usar a minha plataforma para dar voz às pessoas que têm demasiado medo de falar”, declarava.

Só no passado fim-de-semana, informa o Washington Post, foram deportados mais de 1200 imigrantes clandestinos, deportados em aviões militares, depois de as autoridades terem conduzido buscas em todo o país. De acordo com o Departamento de Segurança Interna, existem 11 milhões de imigrantes indocumentados nos EUA. Além de Selena Gomez, Hollywood tem-se mantido em silêncio perante as medidas tomadas pela Administração Trump, depois de grande parte das celebridades ter apoiado publicamente Kamala Harris na campanha eleitoral de 2024.