Melania Trump assume posição de poder no novo retrato oficial da Casa Branca

A Casa Branca acaba de divulgar o novo retrato oficial da primeira-dama, Melania Trump. A fotografia a preto e branco, publicada nesta segunda-feira, mostra a ex-modelo numa posição formal com as mãos pousadas numa mesa que mostra o seu reflexo. Terá sido captada na Sala Oval Amarela com o Monumento de Washington em segundo plano.

Melania usa um fato escuro com uma camisa branca num corte quase masculino. Trata-se de um fato Dolce&Gabbana, detalha a revista WWD, lembrando que a primeira-dama também vestiu a mesma casa italiana para o retrato oficial de 2017. A fotografia terá sido feita a 21 de Janeiro, no dia seguinte à tomada de posse.

À semelhança dessa primeira fotografia, também o novo retrato foi captado pela fotógrafa belga Régine Mahaux, que já trabalha com a família Trump há mais de 20 anos, altura em que a modelo eslovena se casou com o multimilionário norte-americano. “Senti-me muito honrada por ter sido escolhida para fotografar este retrato oficial pela segunda vez. Como artista, trabalhar com uma mulher tão inspiradora é um grande privilégio. Ela é uma perfeccionista e está realmente envolvida no processo criativo”, declarou a fotógrafa à mesma revista de moda.

Mas, ao contrário de o que aconteceu na tomada de posse de Trump, não é o que veste Melania — ainda que o fato de corte masculino mostre uma prontidão para a acção — mas a sua linguagem corporal que está a chamar atenção, além da localização da fotografia. Se a primeira imagem de 2017 foi captada nos aposentos privados da família Trump na Casa Branca, desta feita o cenário escolhido foi a Sala Oval Amarela com vista para a elipse do monumento de Washington, que quer transmitir uma imagem de poder, escreve a imprensa norte-americana.

Here are the two official portraits of First Lady Melania Trump from 2017 and 2025.



Which one do you like better? pic.twitter.com/AdJikFlbg7 — Colton Blake ???? (@ColtonBlakeX) January 27, 2025

A BBC vai mais longe e declara que os dedos de Melania Trump esticados em cima da mesa mostram que está pronta para arregaçar as mangas e entrar em acção. “A Sra. Trump sente-se extraordinariamente confortável em frente à câmara, o que provavelmente tem muito a ver com o seu passado como modelo”, escreve a historiadora de arte Gwendolyn DuBois Shawmm, directora do departamento de arte da Universidade de Pensilvânia. “Parece estar pronta a exercer mais poder, que parecia relutante em abraçar na primeira estadia na Casa Branca.”

A primeira-dama repetente ainda não esclareceu qual será o seu papel durante o segundo mandato do marido, mas espera-se que mantenha a mesma agenda pública com um foco “nas muitas questões que afectam as crianças em toda a nação”.

“Se isto não é um grito de ‘invadiste a minha casa, vasculhaste a minha gaveta da roupa interior, tentaste matar o meu marido duas vezes e meteste-te com a família errada’, não sei o que o será”, escreve um utilizador no X sobre o retrato. E outros comparam-no à série House of Cards, que acompanha um congressista de Washington e a sua mulher na subida ao poder.​“O que torna este retrato fascinante não é apenas o facto de se afastar da tradição — é a forma perfeita como capta a nossa mudança cultural na forma como visualizamos o poder. Quando House of Cards estreou, a estética do poder corporativo de Claire Underwood parecia quase uma paródia. Agora, a vida imita a arte imitando a vida.”

The new official portrait of First Lady Melania Trump doesn't just break with tradition — it shatters it with the cool precision of a corporate takeover. Shot in the Yellow Oval Room by photographer Régine Mahaux, it looks less like a White House portrait and more like something… https://t.co/OzQu6klFUy pic.twitter.com/8LFPDUakYz — Jordan Golson (@jlgolson) January 27, 2025

Em simultâneo foi divulgada a fotografia oficial da segunda-dama, Usha Vance, mulher do vice-presidente J.D. Vance. A advogada surge numa biblioteca da Casa Branca com um enorme sorriso, numa posição calorosa e oposta à de Melania. O mistério e secretismo adensa-se com o retrato a preto e branco e pela expressão facial da primeira-dama que esboça apenas um ligeiro esgar.

No fundo, a mensagem subentendida no retrato parece ir ao encontro do que Melania vestiu na tomada de posse. O grande chapéu, que até impediu que o marido a beijasse no rosto, mostrou-a como inacessível, enquanto o resto do visual espelhou “o conservadorismo total” num traje que a despojou de toda a feminilidade e a aproximou dos uniformes militares, analisaram os especialistas em história da moda ao PÚBLICO.

O retrato de Melania surge quase dez dias depois do novo retrato presidencial de Donald Trump, que foi comparado à fotografia da sua detenção em Agosto de 2023. Tal como acontece com a fotografia da primeira-dama, também Trump mostra uma expressão mais fechada e mais próxima do poder na segunda fotografia, fazendo eco do que se espera para os próximos quatro anos nos EUA.