Ex-marido de Britney Spears não sabia que a cantora estava sob tutela quando a conheceu

Estava “tudo a correr bem” com o namoro de Britney Spears e Sam Asghari, até que o actor descobriu que a princesa da pop vivia sob uma tutela imposta pelo pai. “E foi aí que pensei, ‘espera um minuto. Tipo, eu pensei que estava na América. O que é que quer dizer?’”, declarou Asghari, que foi casado com Britney pouco mais de um ano, nesta segunda-feira.

Foi uma das raras ocasiões em que o actor iraniano falou abertamente sobre a relação com Britney Spears, que conheceu em 2016. Britney tinha perdido o direito à autodeterminação em 2008 e vivia então numa tutela que supervisionava a sua vida pessoal e financeira, mas o novo namorado não sabia, disse na entrevista ao podcast Sibling Revelry da actriz Kate Hudson e do irmão Oliver Hudson, cita a revista People.

Quando conheceu Britney pensava que “o mais difícil de lidar” seria a fama da nova namorada, mas a tutela judicial viria a revelar-se “a coisa mais estranha de se lidar” ao longo de sete anos de relação. “Uma das coisas mais difíceis de gerir quando se entra no mundo do entretenimento são os pais e as pessoas que nos rodeiam aproveitarem-se de nós”, observa Asghari.

Perante a fama, é na família que muitos encontram conforto e refúgio, mas com Britney não era assim, diz. “Normalmente, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que permitimos que entrem no nosso círculo, somos vulneráveis a elas. Aproveitam-se porque pensam que lhes devem alguma coisa ou algo do género, o que é tão ridículo. Foi a espiral mais difícil e estranha que já presenciei na minha vida.”

Perante a impotência de não saber como ajudar, Asghari disse que a única coisa que lhe restava fazer era “dar apoio nesses momentos”. Quando o movimento #FreeBritney começou nas redes sociais, o actor diz que tentou encontrar “informação” e “recursos” para apoiar o caso em tribunal, tentando compreender por que motivo a namorada tinha perdido o direito à autodeterminação. “Esta foi a minha experiência de vida, que tive de passar com muito cuidado, porque se fizermos alguma coisa errada, dizemos a coisa errada…”, lamenta.

Britney libertou-se da tutela em 2021 e casou-se com Sam Asghari em Junho do ano seguinte. Mas o casamento duraria apenas 14 meses, com o actor de 30 anos a pedir o divórcio em Agosto de 2023 por “diferenças irreconciliáveis”. Ainda assim, diz não se arrepender da relação. “Vou estar sempre grato e feliz por isso ter acontecido”, termina.