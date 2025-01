Criadora Stella McCartney separa-se da LVMH e torna-se independente

A criadora de moda Stella McCartney quer ser independente e comprou de volta a participação do conglomerado de luxo LVMH na sua marca. O anúncio foi feito pela casa de moda britânica nesta segunda-feira, referindo que a boa relação com o grupo de Bernard Arnault se mantém e que McCartney fica com o título de embaixadora global de sustentabilidade.

Num curto comunicado enviado à imprensa, a criadora diz que vai recuperar o controlo total da participação “minoritária” da LVMH, “depois de mais de cinco anos de colaboração frutuosa”. E declara a empresa: “Este novo capítulo para Stella McCartney reflecte o seu desejo de escrever uma nova página da sua história de forma independente, depois de ter trabalhado em estreita colaboração com o grupo para reforçar os fundamentos e a governação da sua casa.”

A LVMH comprou uma participação na Stella McCartney em 2019, quando a criadora, que foi uma das pioneiras da sustentabilidade na moda de luxo, também passou a assumir o papel de conselheira para os temas ligados ao ambiente. Antes disso, a marca da filha de Paul McCartney dos Beatles tinha investimento da Kering, desde 2001, que detinha uma participação de 50%.

Naquela altura, Bernard Arnault elogiou o trabalho de McCartney como uma forma “colocar a sustentabilidade e as questões éticas em primeiro plano”, uma vez a criadora “construiu a sua casa em torno destes condicionalismos”. E declarava: “Este é o início de uma bela história juntos. Estamos convencidos do grande potencial a longo prazo da sua casa.”

Mas terá sido esse o início do desejo de Stella McCartney pela independência, uma vez que, com o acordo de participação minoritária, passou a ser a accionista principal. “A oportunidade de concretizar e acelerar todo o potencial da marca ao lado do Sr. Arnault e como parte da família LVMH, mantendo a propriedade maioritária da empresa, foi uma oportunidade que me entusiasmou imenso”, salientava a designer em 2019, cita a revista especialista WWD.

Alternativas à pele

Desde então, a criadora terá apostado no desenvolvimento de novos materiais em alternativa à pele de origem animal, como a “pele de uva”, que combinava outro dos negócios da LVMH, a vinicultura. A Veuve Clicquot chegou a confirmar que a pele era resultado das grainhas e da pele das uvas que sobravam da produção do seu exclusivo champanhe.

Em 2022, McCartney lançou a mala Frayme Mylo efeito em exclusivo com pele fabricada de micélio, as raízes dos cogumelos. No mesmo ano, foi condecorada como Comandante da Ordem do Império Britânico pela rainha Isabel II e, desde então, tem sido conselheira de Carlos III também para temas de sustentabilidade — uma das causas mais próximas ao monarca inglês.

Durante a pandemia, a marca passou por uma crise e estima-se que tenha perdido mais de 32 milhões de libras (cerca de 38 milhões de euros) em retorno, tanto que a criadora confessou que, nesse ano, não pagou salário a si própria.

Desconhece-se qual terá sido o volume de facturação da Stella McCartney durante o último ano, uma vez que a LVMH tem por hábito não divulgar as contas individuais de cada casa de moda. Contudo, a imprensa especialista estima que a empresa esteja avaliada em cerca de 300 milhões de euros.

Nesta terça-feira, a LVMH vai divulgar os resultados do último trimestre de 2024. Os últimos dados conhecidos do terceiro trimestre dão conta de uma queda de 3% nas vendas. O maior grupo de luxo do mundo gerou 19 mil milhões de euros em receitas nos três meses entre Julho e Setembro.

A venda de uma marca por parte da LVMH não é uma raridade e, em Setembro do ano passado, o grupo desfez-se da Off-White, fundada por Virgil Abloh (1980-2021), ao grupo norte-americano Bluestar Alliance. Noutro sentido, o grupo acaba de anunciar o aumento da participação na Moncler até 22%. Numa indústria dominada pelos grandes conglomerados, são cada vez menos as casas de moda independentes e nesse campeonato destacam-se a Prada, a Max Mara ou a Giorgio Armani.