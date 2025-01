Spirit Airlines proíbe “roupas obscenas”, depois de caso com portuguesa

A Spirit Airlines actualizou o seu código de vestuário com regras mais restritivas, depois de ter registado incidentes relacionados com o dress code a bordo, como, por exemplo, com uma mulher de nacionalidade portuguesa, expulsa de um voo por estar a usar um top.

De acordo com a companhia de baixo custo, as novas regras, que entraram em vigor já na última quarta-feira, implicam que a Spirit pode recusar o serviço aos passageiros que se apresentem “descalços ou inadequadamente vestidos”, nomeadamente com peças transparentes ou que possam ser consideradas “lascivas, obscenas ou ofensivas por natureza”. O mesmo aplica-se a tatuagens, sendo que, a propósito destas, a companhia especifica que não tolerará “mensagens de ódio”.

O incumprimento destas exigências pode resultar na perda de um voo, assim como encontrar-se embriagado, sob a influência de estupefacientes, recusar-se a usar cinto de segurança ou ter um odor desagradável não relacionado com um problema de saúde.

A iniciativa da Spirit surge alguns meses depois de um incidente que envolveu uma mulher de nacionalidade portuguesa. Em Outubro, duas mulheres — Teresa Araújo, de 34 anos, uma ex-concorrente do reality show Casa dos Segredos, que se encontra a viver na Califórnia desde 2021, e uma amiga, a californiana Tara Kehidi​ — alegaram que foram retiradas do seu voo de Los Angeles para Nova Orleães por causa dos seus tops.

As duas explicaram que tinham retirado o casaco porque o calor dentro do avião era insuportável, uma vez que, ainda em terra, o ar condicionado estava desligado. “Ele [comissário de bordo] estava a dizer-nos para vestirmos as camisolas. E depois dissemos ‘podemos ver o código de vestuário? Por exemplo, há alguma norma que diga que não podemos usar tops no avião?’”. Mas, ainda antes de poderem consultar qualquer regulamento, as duas foram convidadas a desembarcar. E, relataram, mesmo depois de terem proposto vestir as camisolas para não serem expulsas, uma hospedeira disse-lhes que era tarde de mais, ameaçando-as com polícia.

O momento, captado por vários passageiros, que manifestaram solidariedade com as duas jovens, conduziu a mais duas expulsões: de uma mulher e do seu bebé. Carla Hager, que se encontrava na fila à frente de Teresa e Tara, insurgiu-se contra a medida, argumentando que estava muito calor no avião. E, depois, resolveu despir a camisola que tinha sobre um top. “Bem, se o vosso corpo é inadequado, então o meu também é, porque eu também tenho um top por baixo da camisola”, recordou ter dito Carla Hager, conforme contou à KABC-TV/ABC7. Hager abandonou o aparelho, juntamente com o filho, com Teresa e Tara.

Já neste ano, a 15 de Janeiro, um homem de San Antonio disse que a companhia aérea o expulsou por usar uma camisola adornada com uma palavra (grafada FVCK) que poderia ser interpretada como um palavrão. Um passageiro registou em vídeo a discussão acalorada e o momento tornou-se viral. O homem acabaria por desembarcar e apanhar outro voo da Spirit.