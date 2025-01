O que fazer? Quarta é dia de dar as boas-vindas ao Square e à serpente

No cartaz estão também as notas musicais de GoGo Penguin, da Antena 2 e do ciclo Conta-me Uma Canção.

O Ano da Serpente: Preparativos e Celebrações

LISBOA Museu do Oriente. Dia 29/1, às 11h. M/16. 4,50€

A Fundação Oriente associa-se às comemorações do ano novo chinês, este ano assinalado a 29 de Janeiro. Depois do dragão que inspirou o ano lunar que agora acaba, é a vez de dar as boas-vindas à serpente, animal a quem cabem a regência do próximo ano e as propriedades de mistério, sabedoria e renovação. É esse o tema desta visita orientada.

Square

BARCELOS, BRAGA, GUIMARÃES e VILA NOVA DE FAMALICÃO Vários locais. De 29/1 a 1/2. Grátis a 15€

Organizado pela Lovers & Lollypops, o novo festival-convenção é uma das manifestações no programa de Braga como Capital Portuguesa da Cultura 2025.

Com concertos espalhados por locais diversos das quatro cidades e particular interesse nos sons de África, América e Europa – a beber do lema Mapeando o Atlântico –, o cartaz propõe uma reflexão sobre o conceito de “margens”. Alinha dezenas de músicos e nomes como o colectivo luso-cabo-verdiano Fidju Kitxora, a rapper da Cova da Moura Mynda Guevara, a cantora e compositora espanhola Verde Prato, o trio de Amesterdão Housepainters, o duo galego Caamaño&Ameixeiras ou a chilena Fabiola “Planta Carnívora” Alarcón. Conferências e actividades para famílias completam o cardápio, detalhado em www.squarefestival.pt.

GoGo Penguin

PORTO Casa da Música. Dia 29/1, às 21h. M/6. 20€ a 40€

Inicialmente previsto para Novembro passado, na recta final do 15.º Misty Fest, o concerto de GoGo Penguin é concretizado nesta quarta-feira.

O trio de Manchester cujas sonoridades se passeiam pela electrónica, trip-hop, jazz, rock e clássica vem apresentar Everything Is Going to Be OK, álbum lançado em Abril de 2023 e nascido de “um momento de turbulência e perda”, marcado pela mudança na formação original e na editora que os representa. O título remete para a visão optimista deste novo capítulo, “pleno de compreensão e empatia partilhadas” e assente na máxima de que vai ficar tudo bem e num “juntos, emergiremos mais fortes”, dita a sinopse.

A assegurar a primeira parte do espectáculo está Daudi Matsiko, cantautor britânico-ugandês que traz na bagagem The King of Misery (2024), o seu álbum de estreia. Amanhã, há encontro marcado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Conta-me Uma Canção

LISBOA Teatro Maria Matos. De 29/1 a 12/2. Quarta, às 21h. M/6. 22,50€ por sessão

Terceira edição do projecto que promove encontros com nomes incontornáveis da música portuguesa. Nasceu pelas mãos da produtora Vachier & Associados para, num formato de conteúdo audiovisual, dar espaço ao trabalho dos cantautores nacionais e ao legado da canção. Fez a sua transição para o palco, convocando artistas a partilhar histórias, canções da safra própria e versões, em parelhas e com ambiente intimista.

A fórmula de sucesso volta à cena com uma nova ronda de convidados: Márcia e Sérgio Godinho (hoje), Amélia Muge e Ana Lua Caiano (dia 5 de Fevereiro) e Manel Cruz e Samuel Úria (dia 12).

Festival Antena 2

LISBOA São Luiz Teatro Municipal. De 29/1 a 1/2. Quarta a sábado, vários horários. M/6. Grátis, sujeito a levantamento de bilhete no dia

Nesta edição do festival com o seu nome, a rádio Antena 2 põe nas pautas uma série de concertos de música clássica, abrindo o palco também a outras sonoridades.

Orquestra Filarmonia das Beiras, Divino Sospiro, Voces Caelestes, Orquestra de Jazz de Setúbal, Batucadeiras Finka-Pé de Cabo Verde, Banda Sinfónica da G.N.R. e Ópera Buzz protagonizam alguns dos momentos da festa que, além de concertos e recitais, traz os sketches infantis de Palavras de Bolso e a conferência O que ensinar e aprender, de que modo e para quê? Desafios da escolaridade obrigatória.

Quem não puder assistir presencialmente, pode acompanhar a transmissão em directo na rádio ou em streaming na RTP Palco.