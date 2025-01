Mora prepara “As Maiores Migas do Mundo”: são 17 metros de migas

Objectivo: “bater um recorde mundial”, anuncia a autarquia alentejana. O evento, no domingo, também ajuda a divulgar o início do Mês das Migas no concelho.

A Câmara de Mora e 17 restaurantes do concelho vão preparar "As Maiores Migas do Mundo", uma iniciativa agendada para domingo e que pretende "atingir os 17 metros de migas", para "bater um recorde mundial".

Em comunicado divulgado esta terça-feira, este município alentejano, no distrito de Évora, explicou que a apresentação das "Maiores Migas do Mundo" marca o arranque do evento gastronómico Mês das Migas, cuja 12.ª edição vai decorrer naquele concelho ao longo do mês de Fevereiro.

Este ano, a autarquia e os 17 restaurantes aderentes ao evento querem "dar a provar" migas com 17 metros, "com o objectivo de bater um recorde mundial", assumiu a organização.

"Este evento promete ser uma experiência única para os amantes da gastronomia alentejana e para quem procura um acontecimento cultural interessante. A combinação da tradição das migas com a tentativa de bater um recorde mundial torna este evento imperdível", argumentou o município.

O concelho de Mora, afiançou a autarquia, "é famoso pelas suas deliciosas migas alentejanas o ano todo, mas, em Fevereiro, a festa é ainda maior".

Os restaurantes que participam no "Mês das Migas" apresentam uma ementa especial com migas para todos os gostos, "desde as mais tradicionais às mais inovadoras", como as de batata ou de espargos ou as de cogumelos e de poejo, destacou a câmara.

Nesta 12.ª edição, sete dos restaurantes aderentes situam-se na sede de concelho, distribuindo-se os outros por Cabeção (cinco), Pavia (dois), Brotas (dois) e Malarranha (um).

Com este evento, a Câmara de Mora disse pretender "valorizar e promover a gastronomia, impulsionando a economia local", através dos pratos baseados nas migas, que são "um elemento central da identidade cultural alentejana".