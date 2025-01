Das castas aos porta-enxertos, que caminhos de futuro se vislumbram no Vinho Verde?

A região vitivinícola está a olhar para castas do passado e para outras, de outras regiões, mas também para diferentes clones e formas de tratar a vinha. Tudo a pensar no futuro. Com Tânia Rodrigues.

A região vitivinícola está a olhar para um conjunto de castas que podem servir o vitivinicultor dos Vinhos Verdes no futuro. Castas do passado, algumas minoritárias, e outras, de outras regiões. Brancas e tintas, com diferentes objectivos. E está também a ensaiar diferentes clones dentro das variedades, assim como formas mais sustentáveis de tratar a vinha. Tudo a pensar no futuro.

Neste episódio, voltamos a falar com a técnica da Estação Vitivinícola Amândio Galhano, Tânia Rodrigues, que já tinha estado no Consultório de Vinhos num episódio dedicado às castas tintas de Monção e Melgaço.

O podcast Consultório de Vinhos é produzido e apresentado por Ana Isabel Pereira, com sonoplastia de Miguel Sousa e locução de Isidro Lisboa.

O Consultório de Vinhos é um podcast do PÚBLICO apoiado pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A responsabilidade editorial sobre a programação e a produção é do PÚBLICO, independentemente deste apoio.

Pode subscrever o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou na sua aplicação preferida de podcasts.

Para saber mais sobre a política de conteúdos apoiados do PÚBLICO clique aqui.