Mais de cem medalhas olímpicas estragadas foram devolvidas pelos atletas

Não foi uma, nem duas, nem dez, nem sequer cinquenta. Foram já mais de cem as medalhas olímpicas devolvidas pelos atletas que as conquistaram em Paris 2024 devido à deterioração precoce que revelam poucos meses depois do final da competição.

Produzidas pela Casa da Moeda francesa e desenhadas pela empresa de joalharia e relógios de luxo Chaumet (que integra o grupo empresarial LVMH, da prestigiada marca de objectos de luxo Louis Vuitton) várias das 5084 medalhas olímpicas, que contêm um pequeno pedaço da Torre Eiffel no seu centro, começaram a apresentar sinais de deterioração muito cedo e vários atletas olímpicos usaram as redes sociais para partilhar fotografias das suas medalhas.

Um desses atletas foi o skater norte-americano Nyjah Huston, que ganhou o bronze na competição de skate de rua, no dia 29 de Julho. Apenas dez dias depois de ter subido ao pódio, publicou uma foto da sua medalha, onde se queixava da sua qualidade.

"Estas medalhas olímpicas parecem óptimas quando são novas, mas depois de as deixar na minha pele com um pouco de suor durante algum tempo e depois deixar os meus amigos usá-las no fim-de-semana, aparentemente não são de tão alta qualidade como se esperaria", disse. "Está a parecer áspero. Até à frente. Está a começar a lascar um pouco", acrescentou.

No mês passado foram os nadadores franceses Clement Secchi e Yohann Ndoye-Brouard que colocaram imagens das suas medalhas com a legenda “pele de crocodilo” e nesta terça-feira a judoca portuguesa Patrícia Sampaio, medalha de bronze em Paris 2024, também mostrou a sua numa reportagem no DN. E parece que são, precisamente, as medalhas de bronze as mais afectadas.

Desculpas e trocas

As medalhas danificadas ou defeituosas conquistadas pelos principais atletas do mundo nos Jogos de Paris de 2024 serão substituídas, disse à agência de notícias AFP o Comité Olímpico Internacional (COI) mal começou a ser revelado que mais de cem medalhas já tinham sido devolvidas. As milhares de medalhas entregues durante os Jogos foram produzidas pela casa da moeda estatal de França.

"O Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está a trabalhar em estreita colaboração com a Monnaie de Paris (a Casa da Moeda do Estado francês) e instituição responsável pelo fabrico e controlo de qualidade das medalhas, para avaliar quaisquer queixas sobre as medalhas e compreender as circunstâncias e a causa de qualquer dano", disse o COI.

Contactado pela AFP, um porta-voz da Casa da Moeda francesa recusou o termo "defeituoso" e disse que as medalhas sinalizadas pelos atletas como "danificadas" logo a partir do mês de Agosto já começaram a ser substituídas.

"Substituímos todas as medalhas danificadas desde Agosto e continuaremos a fazê-lo", disse o porta-voz, acrescentando que as substituições estavam a ser feitas à medida que os pedidos chegavam.

Segundo a Casa da Moeda francesa, a culpa do que tem sucedido está no verniz utilizado para evitar a oxidação das medalhas, um produto que perdeu algumas das suas propriedades na sequência de alterações efectuadas na sua composição impostas por legislação recente da União Europeia, que proibiu o ácido de crómio, um químico tóxico que era utilizado para prevenir ligas metálicas de enferrujarem.

Esta não é a primeira vez que medalhas olímpicas têm de ser substituídas – aconteceu, ainda recentemente, nos Jogos do Rio 2016. Mas nunca antes estas distinções tiveram a chancela de uma marca tão conceituadas.