Benfica e Sporting “só” precisam de um empate na Champions. E se perderem?

Empates nesta quarta-feira garantem os portugueses no play-off. Caso percam, abre-se um mundo de cenários que pode depender da mera diferença de golos. E pode não haver lugar para as duas.

O Sporting tem 91,5% de probabilidade de estar no play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e o Benfica leva essa hipótese de sucesso aos 83,6% - cálculos matemáticos da Opta, portal de estatísticas de futebol.

Quer isto dizer que é bastante provável que as duas equipas lisboetas acabem a noite europeia com um sorriso, já que podem lá chegar com dois dos três resultados que existem num jogo de futebol: vitória e empate.

Em Alvalade, frente ao Bolonha, os “leões” só precisam de um mero ponto, o mesmo cenário que fará sorrir as “águias” em Turim, frente à Juventus.

E se perderem? Aí abre-se todo um mundo de contas e mais contas, com resultados envolvidos, vários estádios ao barulho e até com influência dos golos marcados e sofridos nas partidas que interessam aos portugueses. E não é improvável que, nesse cenário, só haja lugar para uma das equipas.

Ajuda de Sérgio Conceição?

Para relativa fortuna de quem tem de fazer estas contas, Sporting e Benfica até dependem das mesmas equipas e, portanto, devem ter ouvidos nas mesmas telefonias estrangeiras. Deverão ter os rádios ligados em três cidades: Estugarda (Estugarda-PSG), Manchester (Man. City-Brugge) e, sobretudo, Zagreb (Dínamo-AC Milan).

São estes os jogos que mais interessam e seria fastidioso traçar todos os cenários possíveis, já que há incontáveis variantes de resultados e golos, em seis estádios diferentes, que requerem uma calculadora capaz de operações bem complexas. Mas, num exercício de futurologia com aplicação de odds das casas de apostas, é possível dizer que vitórias prováveis de PSG, City e Milan deverão permitir a Benfica e Sporting seguirem em frente, mesmo com derrotas nos seus jogos (a não ser que exista um triunfo estrondoso do Shakhtar em Dortmund).

Mas há mais coisas pelas quais os portugueses podem torcer em caso de derrota:

Convém haver um vencedor entre Estugarda e PSG , já que um empate permite às duas equipas ultrapassarem os derrotados Benfica e Sporting. E é um cenário bem real, já que é quase garantido que alemães e franceses seguem em frente com um empate, pelo que o pacto de não-agressão entre ambas é possível. Se puder ser um triunfo do PSG, melhor ainda: isso deixará desde logo os alemães para trás, enquanto o cenário oposto não deixa os franceses tão fora da luta, pela boa diferença de golos.

Caso o Manchester City vença o Brugge em Inglaterra (cenário provável), os ingleses ultrapassam Benfica e Sporting. Não os elimina automaticamente, mas uma escorregadela inglesa seria praticamente a garantia de apuramento português, mesmo com derrotas frente a Bolonha e Juventus.

Não é bem-vinda uma vitória do Dínamo Zagreb, que recebe o AC Milan. Um triunfo dos croatas fá-los desde logo ultrapassarem Benfica e Sporting, pelo que conjugar isso com vitórias do City e PSG elimina uma das equipas portuguesas – a que terminar a noite com pior diferença de golos.

. Um triunfo dos croatas fá-los desde logo ultrapassarem Benfica e Sporting, pelo que conjugar isso com vitórias do City e PSG elimina uma das equipas portuguesas – a que terminar a noite com pior diferença de golos. Por fim, convém ir deitando um olho no Borussia Dortmund-Shakhtar, mas não com muita frequência. É que os ucranianos, que estão com -6 na diferença de golos, terão de ir à Alemanha golear estrondosamente o Dortmund para que isso signifique problemas para Benfica e Sporting. Não é impossível, sobretudo se Benfica ou Sporting perderem de forma clara e ajudarem a equilibrar esse diferencial, mas não requer muita atenção nos rádios portugueses.

No fundo, convém torcer pelo PSG, pelo Brugge e pelo AC Milan, sobretudo pelos italianos, que, pelas boas probabilidades de vitória de PSG e City, podem acabar a noite a definir o futuro do Benfica e do Sporting, ganhando ou empatando em Zagreb.