Quarta na TV: António Costa, fado e o barco do doutor

CINEMA

Operação Kandahar

Prime Video, streaming

Thriller de acção de 2023, escrito por Mitchell LaFortune e realizado por Ric Roman Waugh. Depois de destruir um reactor nuclear iraniano, o agente Tom Harris (Gerard Butler) torna-se alvo dos taliban. Tem agora 30 horas para atravessar 650 quilómetros sem ser notado até a uma velha base da CIA em Kandahar (Afeganistão).

SÉRIES

Riverdale

Biggs, 20h50

Viagens no tempo, uma bomba, superpoderes, Sabrina Spellman e a realidade alternativa/paralela de Rivervale – está tudo na sexta temporada. Arranca esta quarta-feira no Biggs, trazendo também o centésimo episódio na contagem geral.

Doctor Odyssey

Star Life, 22h20

Atraca no Star Life um “barco do doutor” saído das mentes de Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken. O drama médico acontece a bordo de um cruzeiro de luxo e é protagonizado por Joshua Jackson na bata do recém-chegado clínico Max Bankman. Phillipa Soo, Don Johnson e Sean Teale juntam-se ao elenco. Para ver à quarta.

O Teu Amigo da Vizinhança Homem-Aranha

Disney+, streaming

Estreia-se mais uma animação creditada à Marvel, esta com traço muito próximo das tiras – está prometida, aliás, “uma abordagem única e um estilo que presta homenagem às origens do personagem nos primeiros livros de banda desenhada” – e centrada num jovem Peter Parker a crescer enquanto chega atrasado às aulas porque tem de salvar o dia.

INFORMAÇÃO

A Entrevista - António Costa

RTP1, 21h01

Em directo de Bruxelas, Paulo Dentinho entrevista António Costa a propósito dos desafios de monta que se lhe colocam enquanto presidente do Conselho Europeu. No início do ano, por ocasião do arranque da presidência polaca do Conselho da União Europeia, Costa defendeu a necessidade de “reforçar a segurança para garantir a paz na Europa” e reiterou que a Ucrânia “continua a ser a prioridade”.

Entretanto, do outro lado do Atlântico, Donald Trump acaba de regressar à Casa Branca a insistir no interesse na Gronelândia e a ameaçar apoderar-se desse território autónomo dinamarquês, nem que para isso tenha de recorrer a sanções económicas ou mesmo à força militar.

DOCUMENTÁRIOS

Timex: Uma Revolução por Contar

RTP2, 22h59

A Timex Portugal, enquanto “baluarte da inovação tecnológica no nosso país nas décadas de 1970 e 80”, com a sua unidade fabril situada no concelho de Almada, de onde saíam não só relógios como também os famosos microcomputadores ZX Spectrum, é o objecto deste documentário de Paulo Cunha Fernandes (autoria) e Pedro Ramalho Marques (realização).

Histórias do Fado

RTP1, 00h07

Carminho percorre as ruas de Lisboa, com paragem na Taverna do Embuçado e outros locais que fazem parte da sua história como fadista. É o primeiro episódio da série documental que saiu originalmente em Dezembro de 2020, com a proposta de mapear a cidade ao ritmo do fado. Camané, Ricardo Ribeiro, Mário Pacheco, Hélder Moutinho, Gaspar Varela, Teresinha Landeiro e João Filipe são os guias que se seguem, em cadência semanal.

Caça ao Homem: O.J. Simpson

Netflix, streaming

Estreia-se um documentário em quatro partes que reacende a fogueira mediática à volta de O.J. Simpson (1947-2024), o antigo astro do futebol americano que foi acusado de duplo homicídio em 1994, pelo assassinato de Nicole Brown Simpson (sua ex-mulher) e Ronald Goldman. Acabaria por sair ilibado daquele que ficou conhecido como o “julgamento do século”, mas são muitos os que continuam a duvidar da sua inocência.

DESPORTO

Andebol: Portugal x Alemanha

RTP2, 19h21

Depois de terem fechado a participação na ronda principal com uma vitória sobre o Chile, segurando o primeiro lugar do Grupo III, os “heróis do mar” prosseguem a brilhante campanha neste Campeonato do Mundo de andebol masculino com o encontro com a Alemanha nos quartos-de-final. O jogo é transmitido em directo da Unity Arena, em Bærum (Noruega).