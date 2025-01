Pintura de Domingos Sequeira redescoberta em França vai a leilão

Uma leiloeira de Lyon, a ArtEnchères, leva nesta quarta-feira à praça uma pintura de Domingos Sequeira (1768-1837), Descansando durante a fuga para o Egipto, realizada em 1824 e cujo paradeiro era desconhecido no mercado da arte, tendo sido agora redescoberta em França. O quadro, que se encontra assinado e datado, faz parte do período francês deste grande pintor português do século XIX, que parte para Paris em 1823, com uma breve passagem por Londres, onde se instala até 1826.

