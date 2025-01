Marcelo Rubens Paiva, autor de Ainda Estou Aqui, no Encontro de Leituras de Fevereiro

O escritor, dramaturgo e jornalista brasileiro estará no clube de leitura do PÚBLICO e da revista Quatro Cinco Um a 11 de Fevereiro para discutir o seu livro de memórias Ainda Estou Aqui.

Quando se inicia a leitura de Ainda Estou Aqui, a mãe do escritor, dramaturgo e jornalista Marcelo Rubens Paiva, a advogada e defensora dos direitos dos indígenas Eunice Paiva, que foi advogada da fundação do Gilberto Gil e de Sting no Brasil e também consultora do Banco Mundial e da ONU, encontra-se, aos 77 anos, frente a um juiz para mostrar que está ciente que os filhos pediram a sua interdição judicial, por causa do diagnóstico da doença de Alzheimer, e elegeram Marcelo como seu cuidador.

“‘- É porque estou velha e preciso que cuidem de mim.’ Ela não disse seu prognóstico. Tentava, a todo o custo, ser tratada não como uma doente, uma demente, mas como um ser igual a todo o mundo, que, com a idade, é traído pela memória, fica velho, fica esquecido, fica esclerosado, velhinha.” Desde esse dia, Eunice Paiva nunca mais ficaria sozinha até morrer em 2018.

Ela é a figura central do livro de Marcelo Rubens Paiva, lançado no Brasil em 2015 pela Alfaguara e neste mês em Portugal pela Dom Quixote, onde é abordado não só o tema da perda da memória como também o da sua construção. Adaptado ao cinema por Walter Salles, Ainda Estou Aqui, reconstitui memórias familiares e narra toda a história que envolveu o assassinato do pai de Marcelo Rubens Paiva, o deputado federal e engenheiro civil Rubens Beyrodt Paiva, que foi torturado e morto pela ditadura militar brasileira em 1971 e só teve o seu atestado de óbito emitido 25 anos depois, graças à incessante luta da viúva Eunice Paiva que voltou a estudar, tornou-se advogada e criou cinco filhos sozinha. “Meu pai (…) morria por decreto, graças à Lei dos Desaparecidos, vinte e cinco anos depois de ter morrido por tortura.”

Ainda Estou Aqui estará em discussão no próximo Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e da revista literária brasileira Quatro Cinco Um. O brasileiro Marcelo Rubens Paiva é o convidado da sessão que acontecerá no dia 11 de Fevereiro, às 22h em Lisboa (19h em Brasília) no Zoom, como habitualmente, aberta a todos os que queiram participar. A ID é a 821 6606 8914 e a senha de acesso 088951. Aqui fica o link.

A jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e Paulo Werneck, director de redacção da revista Quatro Cinco Um, apresentam o evento, destinado a leitores de língua portuguesa, no qual se discutem romances, ensaios, memórias, literatura de viagem e obras de jornalismo literário na presença de um escritor, editor ou especialista convidado.

O seu primeiro livro, Feliz Ano Velho, publicado em 1982 no Brasil, foi um sucesso de vendas e recebeu o Prémio Jabuti de Literatura – Autor Revelação. Saiu em Portugal, em 1991, na editora Pergaminho. Nele, Marcelo Rubens Paiva relata o acidente que o deixou tetraplégico ao mergulhar num lago. Tinha 20 anos. A seguir, lançou no Brasil, entre outros, os romances Blecaute (1986), Não és tu, Brasil (1996), Malu de bicicleta (2003), A segunda vez que te conheci (2008) e, mais recentemente, Do começo ao fim (2022).

Numa entrevista que deu em Dezembro ao programa Roda Viva, o escritor defendeu que o papel da literatura é deixar para sempre algo que aconteceu. Em Ainda Estou Aqui, que está a ajudar as novas gerações a perceberem o que foi a ditadura, Marcelo Rubens Paiva, que enquanto escrevia este livro viu viu nascer o seu primeiro filho em Fevereiro de 2014, reflecte: “Se tudo é recriação de algo já inventando, nada é invenção. Sei que repetirei lá na frente o que narrei antes. Este livro sobre memória nasce assim. Histórias são recuperadas. Umas puxam outras. As histórias vão e voltam com mais detalhes e referências. Faço uma releitura da releitura da vida da minha família. Reescreverei o que escrevi. Ainda vejo o facho, não quero me afastar. Existem várias formas de contar a história sobre a memória e a falta dela".

No filme, que também já se estreou em Portugal, as actrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro interpretam Eunice Paiva em diferentes idades. Fernanda Torres - que já foi convidada do Encontro de Leituras, podem ouvir aqui o podcast - conseguiu na quinta-feira a nomeação ao Óscar de Melhor Actriz pela sua interpretação.