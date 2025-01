Emmanuel Macron apresentou o seu plano para o “Novo Renascimento” do Museu do Louvre

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou esta tarde em Paris uma grande renovação do Museu do Louvre, “um projecto realista e financiado”, a preparar durante os próximos meses, com a abertura de um concurso internacional de arquitectura. Orçado “entre 700 a 800 milhões de euros a dez anos”, o projecto contará “uma participação muito minoritária” do Estado, como foi assegurado pelo Eliseu aos jornalistas em esclarecimentos posteriores, conta o Le Monde.

O desejo de Macron é que este renascimento do Louvre possa estar concluído em 2031, a fim de “democratizar” a instituição, aproximar as suas colecções das pessoas e atrair as novas gerações. “Viva o novo renascimento do Louvre, viva a República, e viva a França!”, rematou no final da sua conferência, transmitida online pela BMF, referindo que esta é "uma nova etapa na vida da nação".

Os nove milhões de visitantes que o Museu do Louvre recebe anualmente são “obviamente um tesouro”, mas as actuais condições de circulação, de acesso e de segurança não permitem que os visitantes usufruam do museu da melhor forma possível.

Por isso, a intervenção a que Macron chamou “Novo Renascimento do Louvre” irá trazer grandes mudanças e permitirá revitalizar a ideia do antigo ministro da Cultura André Malraux, que queria devolver o museu aos parisienses. Entre elas está o anúncio de “uma nova entrada” para o museu, na fachada Este, ao nível da Colunata de Perrault, que virá juntar-se ao acesso através da Pirâmide inaugurada em 1988 e projectada pelo arquitecto japonês I.M. Pei, a pedido do presidente François Mitterrand, numa altura em que se pensava que o edifício viria a ter quatro milhões de visitantes por ano. No fundo, disse o Presidente francês, este projecto vai permitir melhorias na forma como as colecções estão expostas no museu, que os percursos sejam repensados e que o Museu do Louvre se possa "reinventar profundamente".

Este projecto e todas as obras deste novo acesso serão integralmente financiados com "recursos próprios do museu, venda de bilhetes, mecenato” e também pelo dinheiro angariado através da licença da extensão Louvre Abu Dhabi, “sem onerar o contribuinte”, disse Emmanuel Macron. Só a nova entrada e a criação de novos espaços debaixo daquele que é um dos principais pátios do museu, a Cour Carrée, estão orçamentados em 400 milhões de euros. A criação de um bilhete de entrada mais caro para os estrangeiros vindos de fora da União Europeia estará a funcionar já no próximo ano, a 1 de Janeiro, de modo a servir também para financiar os custos da operação agora anunciada. E poderá ser um modelo a aplicar em outros museus ou monumentos franceses.

Outra das novidades desta tarde é que a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, vai ser instalada num novo espaço acessível de forma autónoma em relação ao resto do museu; para a contemplar, os visitantes precisarão de estar munidos de uma autorização de acesso específica. Isto para que a obra-prima do mestre do Renascimento possa ser vista em condições muito diferentes daquelas que actualmente oferece a Salle des Etats, onde as outras obras ficam ofuscadas pelo frenesim de La Gioconda.

Este foi um dos pedidos que a presidente daquele que é o mais importante museu francês, Laurence des Cars, fez a 13 de Janeiro à ministra da Cultura francesa, Rachida Dati, no documento confidencial em que alertava para a necessidade de obras urgentes no Louvre e defendia mudanças profundas no museu. Para a antiga presidente do Museu d’Orsay e da Orangerie, que foi nomeada para o Louvre em 2021, o que se passa actualmente é que "o público acorre em grande número à Salle des Etats sem que lhe sejam dadas as chaves para compreender a obra do artista: pondo assim em causa a missão de serviço público do museu" e uma "visita ao Louvre é uma verdadeira prova de resistência física" com um acesso às obras de arte demorado e nem sempre é fácil. Além de "uma multiplicação de avarias" em vários espaços do museu, este tem sofrido também de problemas de degradação na sua estrutura.

A historiadora de arte Laurence des Cars chamava a atenção para as actuais zonas de restauração e instalações sanitárias do Louvre, “muito aquém” das normas internacionais e insuficientes para o movimento actual do museu e alertava a ministra da Cultura para a insonorização muito fraca do espaço da Pirâmide que, em dias muito quentes, por causa do efeito de estufa criado pelo telhado de vidro, se torna "muito inóspito para o público que o atravessa e para quem lá trabalha."