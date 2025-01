Vómito de animal com 66 milhões de anos descoberto na Dinamarca

O vómito é composto por pelo menos duas espécies de lírios-do-mar, que provavelmente foram comidos por um peixe que acabou por vomitar as partes que não conseguiu digerir.

Vómito fossilizado: o achado será certamente invulgar e remonta ao tempo em que os dinossauros habitavam o planeta Terra. Descoberto na Dinamarca, os especialistas crêem tratar-se de vómito provavelmente de um peixe, uma vez que é composto por lírios-do-mar (um equinodermo como as estrelas e os ouriços-do-mar).

A descoberta foi feita por um caçador de fósseis amador, Peter Bennicke, durante uma caminhada nas falésias de Stevns, a sul de Copenhaga, de acordo com a Agence France-Presse (AFP). Peter Bennicke levou depois os fragmentos que tinha encontrado a um museu para serem analisados e foi então que os especialistas revelaram tratar-se de vómito que data do final do período Cretácico, há cerca de 66 milhões de anos.

“Este tipo de achado (...) é considerado muito importante na reconstrução de ecossistemas passados, porque fornece informações importantes sobre que animais foram comidos e por que animais”, afirmou o Museu da Zelândia Oriental (“Museum of East Zealand”, numa tradução livre), na Dinamarca, em comunicado.

Segundo o paleontólogo Jesper Milan, citado pela AFP, este é “um achado verdadeiramente invulgar” que ajuda a explicar a cadeia alimentar pré-histórica.