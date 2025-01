Relógio do Apocalipse está a 89 segundos do fim, o mais perto que alguma vez esteve

Bulletin of the Atomic Scientists

Todos os anos, os especialistas da revista Bulletin of the Atomic Scientists acertam o relógio, que serve de aviso da comunidade científica para a humanidade.

O Relógio do Apocalipse foi acertado esta terça-feira para os 89 segundos antes da meia-noite – ou seja, o mundo está a 89 segundos do fim, menos um segundo do que no ano passado, com este relógio a representar uma metáfora para alertar a humanidade se está mais perto ou mais longe de se autodestruir. Significa isto que o relógio está agora o mais próximo que alguma vez esteve da meia-noite.

No ano passado, o relógio ficou, pelo segundo ano consecutivo, a 90 segundos do fim devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia e à deterioração dos acordos de limitação do uso de armas nucleares, mas também devido à crise climática e ao avanço da inteligência artificial e os perigos da desinformação.

Esta é a 78.ª vez que os ponteiros do Relógio do Apocalipse (ou Doomsday Clock) são acertados. O relógio foi criado em 1947, numa altura em que as grandes ameaças à humanidade residiam nas armas nucleares. O ano em que esteve mais longe da meia-noite foi o de 1991, com o fim da Guerra Fria, quando ficou a 17 minutos do fim.

Entre 2020 e 2022, o Relógio do Apocalipse permaneceu a 100 segundos do fim e, em 2023, ficou a 90 segundos da meia-noite, o mais perto do que alguma vez tinha estado do fim.

Os ponteiros do relógio são acertados por especialistas de diversas áreas, incluindo energia nuclear, alterações climáticas, tecnologias disruptivas e biossegurança, com muitos destes especialistas a aconselharem também governos e agências internacionais.