Projecto para descobrir como prevenir a doença de Crohn ganha 38 milhões de euros

É um dos maiores financiamentos de sempre para a investigação clínica: 38 milhões de euros para um projecto mundial liderado por uma investigadora portuguesa para descobrir como prevenir e evitar – mas também tratar eficazmente – a doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal crónica.

O projecto, chamado “Intercept”, está a cargo de um consócio à escala global, que integra 21 dos mais importantes centros clínicos e de investigação da Europa, América e Ásia dedicados às doenças inflamatórias do intestino. E uma das líderes do “Intercept” é Joana Torres, médica gastrenterologista do Hospital da Luz de Lisboa e do Hospital Beatriz Ângelo e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

“Mudar o futuro da doença de Crohn”: é este o lema do projecto que inclui investigadores, cientistas e médicos de todo o mundo e cujo objectivo é então fazer com que esta doença “passe de uma condição crónica e incurável, para uma condição que possa ser eficazmente manejada, e até potencialmente prevenida e evitada”, explica o Hospital da Luz em comunicado.

Com o financiamento de cerca de 38 milhões de euros ao longo dos próximos cinco anos, será lançado “um estudo observacional em grande escala e um ensaio clínico, no qual serão testados biomarcadores para a identificação precoce da doença de Crohn e, a partir daí, estabelecer um score [pontuação] de risco para esta patologia”, acrescenta a nota. “O objectivo é que com uma simples análise ao sangue seja possível identificar indivíduos com alto risco de desenvolver doença de Crohn e trabalhar na prevenção e na gestão da sua doença numa fase muito precoce.”

O ensaio clínico vai incluir cerca de dez mil pessoas, nomeadamente familiares em primeiro grau de indivíduos com doença de Crohn, em sete países europeus. Depois, deste grupo, cerca de 80 pessoas identificadas com maior risco deverão participar num ensaio terapêutico para prevenir a progressão total da doença.

Joana Torres vai ficar a cargo da coordenação do grupo que, dentro do consórcio, vai identificar e recrutar os dez mil participantes que integrarão a primeira fase do ensaio clínico, sendo o Hospital da Luz Learning Health o parceiro português deste consórcio e a plataforma nacional para o recrutamento de pessoas para o projecto.

Modificar o curso da doença

“Este projecto tem o potencial de transformar a maneira como abordamos a doença de Crohn. Nos últimos anos, temos assistido à publicação de dados que apoiam o conceito de que a doença já existe muitos anos antes de ser diagnosticada, de acordo com os critérios clínicos habituais, e que é possível detectar vias inflamatórias alteradas no sangue de futuros doentes. Assim, a hipótese é que, se formos capazes de desenvolver biomarcadores que permitam um diagnóstico precoce, poderemos também intervir precocemente”, explica Joana Torres em comunicado. “Actualmente, cerca de 30% a 40% dos doentes são diagnosticados com dano estrutural irreversível a nível intestinal e cerca de 50% dos doentes não respondem às terapêuticas disponíveis.”

Segundo a médica gastrenterologista, “intervir precocemente numa fase em que não existem ainda sintomas, e quem sabe lesões endoscópicas severas, poderia representar uma janela de oportunidade única para modificar o curso da doença”.

“Este projecto vem no seguimento de muitos outros projectos de investigação dirigidos à fase pré-clínica e doença precoce. Apesar de ser um desafio único, é também um projecto especial para mim, como investigadora, e para o Hospital da Luz, pois aposta num dos pilares importantes do manejo das doenças crónicas: a sua detecção precoce e a sua prevenção. Além disso, ao estudar as vias inflamatórias que precedem o início da doença, podemos almejar detectar novos alvos terapêuticos que podem levar ao desenvolvimento de melhores tratamentos em doentes com doença de Crohn”, conclui Joana Torres.

A especialista está há vários anos envolvida em projectos de investigação internacionais sobre doenças inflamatórias do intestino, nomeadamente a doença de Crohn – como, por exemplo, o estudo “GlycanTrigger”, em colaboração com a investigadora Salomé Pinho, um projecto também com financiamento europeu para testar um suplemento alimentar no manejo de doentes com doença de Crohn após cirurgia.

Cerca de três milhões de pessoas só na Europa sofrem de doenças inflamatórias do intestino, uma patologia que tem apresentado uma incidência crescente em crianças e jovens adultos. A doença de Crohn é uma das formas mais comuns, sendo “a remissão rara, com quase 50% dos pacientes a serem encaminhados para cirurgia dez anos após o diagnóstico”, apesar dos avanços em tratamentos, destaca o comunicado do Hospital da Luz.