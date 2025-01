Governo e Sword Health continuam sem explicar como será aplicada inteligência artificial ao INEM

Modelo de inteligência artificial anunciado no início de Dezembro devia ser aplicado em “poucas semanas”. Desenvolvimento pela empresa Sword Health a custo zero excluiu concurso público.

A aplicação de inteligência artificial ao atendimento do INEM continua por esclarecer. Mais de um mês depois do anúncio da implementação de inteligência artificial nas centrais de resposta a emergências médicas do INEM, ainda não se sabe como funcionará ou que salvaguardas terá esta aplicação de um modelo que está a ser trabalhado pela Sword Health, de forma gratuita. Tanto a empresa de génese portuguesa como o Ministério da Saúde não responderam a nenhuma das perguntas enviadas pelo PÚBLICO desde 16 de Dezembro.

O anúncio da aplicação de um modelo de inteligência artificial nas chamadas para o INEM, através dos centros de orientação de doentes urgentes (CODU), já data de 11 de Dezembro. Na altura, Ana Paula Martins, ministra da Saúde, confirmou que o modelo seria desenvolvido “pro bono” pela Sword Health, que estava a trabalhar com técnicos do INEM para que esse modelo pudesse “responder a uma parte importante destas chamadas e contactos”.

O que se sabe até agora? A intenção parece ser aplicar uma árvore de decisão clínica em que, consoante a resposta, se vai trilhando caminho para reencaminhar a chamada ou responder-lhe. Essa foi a solução oferecida por Virgílio Bento, director-executivo da Sword Health, quando disponibilizou uma resposta gratuita ao Governo, em entrevista ao Expresso em Novembro do ano passado.

“Qualquer pessoa que ligue, a chamada é imediatamente atendida e é um sistema de inteligência artificial que é capaz de fazer a chamada de uma ponta à outra de acordo com a árvore de decisão especificada clínica e replicar o trabalho humano”, assegurou Virgílio Bento em entrevista à RTP3, a 8 de Janeiro, garantindo que “é irreconhecível que é um sistema de inteligência artificial”. O responsável da Sword Health também notou que estão a tentar desbloquear o acesso às “chamadas gravadas do INEM” para testar o modelo. “Houve um especialista que se lembrou que precisamos de um parecer”, disse, referindo-se ao parecer da Comissão Nacional de Protecção de Dados para poder aceder aos dados de chamadas dos cidadãos em situações de urgência.

Apesar destas novas informações, sobram mais dúvidas do que certezas. Não se conhecem mais detalhes sobre o modelo de inteligência artificial que a Sword Health pretende implementar no atendimento do INEM, nem sobre como serão protegidos os dados de quem liga – quer os antigos, que podem ser usados em treino e verificação, quer os novos. Por exemplo, como se garante que não serão usados para outros fins? Nem a Sword Health, nem o Ministério da Saúde esclareceram estas dúvidas ou se haverá uma formalização contratual com as garantias e responsabilidades de cada entidade estabelecidas.

Outra das questões enunciadas pelos especialistas que o PÚBLICO ouviu é a viabilidade de ter um sistema “irreconhecível”, ou seja, em que não se distingue o humano da máquina. “Não há problema nenhum em falar com outro sistema que interage de forma tão natural como um humano. Tem é de ser transparente, devemos ser logo informados de que estamos a falar com uma máquina. E, se não quiser interagir com uma máquina, diga e é reencaminhado para um humano”, explicava Mário Figueiredo, especialista em inteligência artificial e professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, em Dezembro. Além das questões éticas associadas, a indistinção pode criar problemas de confiança no serviço de atendimento de urgências.

Além destas questões, não existem detalhes conhecidos sobre o calendário de aplicação e também existem reservas sobre a execução de uma intervenção destas no INEM sem qualquer concurso público. Sobre a entrada em funções deste modelo, Ana Paula Martins afirmou a 11 de Dezembro que seria “dentro de poucas semanas”.

Os benefícios da aplicação da inteligência artificial nos cuidados médicos têm sido claros na investigação científica, especialmente enquanto ferramenta complementar para os profissionais de saúde, como na radiologia ou na detecção de padrões nas doenças, por exemplo. A oferta da Sword Health de um modelo de inteligência artificial para as chamadas do INEM surgiu depois de um período conturbado com falhas e atrasos na resposta do serviço devido à greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, inclusive com uma dezena de mortes imputadas a estas falhas.