Subida da temperatura do mar acelerou quatro vezes em 40 anos

Temperatura média do mar à superfície está a aumentar 0,26 graus por década, um ritmo quatro vezes superior em relação a 1980. Cientistas temem que o aquecimento global vá acelerar no futuro próximo.

Os anos de 2023 e 2024 foram extraordinários em termos dos efeitos perceptíveis das alterações climáticas na temperatura da Terra. No ano passado, a temperatura média do ar do planeta à superfície foi 1,55 graus Celsius acima da época pré-industrial, um recorde desde que há registos. Mas este aquecimento da atmosfera à superfície reflecte uma realidade que ocorreu no mar. Durante 450 dias, entre Abril de 2023 e Julho de 2024, a temperatura da água à superfície dos oceanos da Terra esteve em média 0,18 graus acima dos máximos medidos anteriormente, um aumento também surpreendente.

Embora 2023 e 2024 tenham sido anos onde o El Niño esteve activo – quando a temperatura média da água à superfície no leste do oceano Pacífico está acima do normal –, fenómeno a que está associado um aumento de temperatura média superficial dos oceanos, a subida que foi medida durante aqueles 450 dias não é apenas explicada pelo El Niño e traduz uma tendência recente. O aumento da temperatura superficial dos oceanos tem acelerado. Enquanto no decénio de 1980 a temperatura das águas dos oceanos à superfície estava a aumentar 0,06 graus por década, actualmente o aumento é 0,27 graus a cada dez anos.

Esta aceleração vai continuar se as emissões humanas de gases com efeito de estufa, responsáveis pelo aquecimento global, não forem travadas, adianta um estudo publicado nesta terça-feira na revista científica Environmental Research Letters.

“Se os oceanos fossem uma banheira de água, então na década de 1980 a torneira de água quente corria devagar, aquecendo a água uma fracção de grau por década. Mas agora a torneira de água está a correr com muito mais rapidez, e o aquecimento ganhou velocidade”, explicou Chris Merchant, primeiro autor do artigo e investigador na Universidade de Reading. “A forma para desacelerar o aquecimento é começar a fechar a torneira quente, cortando nas emissões de carbono e dirigindo-nos para emissões líquidas nulas”, adianta o especialista, citado num comunicado da universidade.

A investigação foi feita a partir de informação de satélite das temperaturas da superfície dos oceanos e com a ajuda de modelos estatísticos. A parte dos oceanos e mares que foi analisada foi a secção da Terra que está entre as latitudes 60 graus Norte e 60 graus Sul – que vai desde a linha que passa por Oslo, na Noruega, a norte, até à linha onde se inicia o oceano Antárctico, a sul. Para lá destas latitudes, a formação de gelo marinho dificulta a medição das temperaturas superficiais das águas.

Acumulação de energia

Esta aceleração do aumento de temperaturas nos oceanos está ligada ao cada vez maior desequilíbrio energético da Terra. A Terra recebe energia do Sol e reflecte uma parte dela. Mas, resumidamente, o aumento de gases com efeito de estufa está a fazer com que parte dessa energia que era reflectida seja agora retida na atmosfera. Quanto mais gases forem emitidos para a atmosfera, maior será a energia a mais que é retida. Isso traduz-se num aquecimento dos mares e do ar à superfície.

Por isso é que o último El Niño não explica toda a temperatura a mais que se mediu nos oceanos. Ao todo, “44% do calor recorde foi atribuído aos oceanos absorverem mais calor de uma forma acelerada”, lê-se no comunicado. O problema agrava-se porque a equipa prevê que esta aceleração vai continuar nas próximas décadas. “É plausível que o aumento da temperatura do oceano visto nos últimos 40 anos seja ultrapassado nos próximos 20 anos”, refere o comunicado. “Como a superfície dos oceanos marcam o ritmo para o aquecimento global, isto é importante para o clima como um todo.”

Tendo em conta este cenário, os cientistas temem que o aumento de temperaturas atmosféricas observado nas últimas décadas não possa servir de escala para o que vai acontecer no futuro próximo.

E pedem aquilo que a comunidade científica não se cansa de repetir: “Os legisladores e a sociedade mais alargada devem estar conscientes de que o rácio do aquecimento global nas décadas recentes é um guia pobre para a mudança mais rápida que é provável que ocorra nas décadas que vêm aí, o que sublinha a urgência de uma redução profunda na queima de combustíveis fósseis”, lê-se no resumo do artigo. Algo que o mundo, como um todo, ainda não começou a fazer.