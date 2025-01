Sete distritos em aviso vermelho devido à agitação marítima. Depressão Ivo traz chuva e vento a partir de quarta-feira

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão até às 12h sob aviso vermelho por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de ondas com 7 a 8 metros de altura.

A depressão Ivo deve atingir Portugal continental já a partir da madrugada desta quarta-feira, causando precipitação forte no Norte e Centro e rajadas de vento entre os 80 a 100 quilómetros por hora no litoral oeste e terras altas, depois de o país estar a sentir, nos últimos dias, os efeitos da depressão Hermínia.

Esta depressão fez registar, entre a meia-noite e as 7h, 48 ocorrências devido à chuva e ao vento fortes, a maioria quedas de árvores, mas sem causarem vítimas, divulgou a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

Segundo José Rodrigues, as regiões mais afectadas foram Aveiro (nove incidentes) e Oeste (seis), e as restantes distribuídas pelo restante território do continente. “Nas ocorrências foram mobilizados 170 operacionais, com o apoio de 69 meios terrestres”, indicou.

Ainda esta terça-feira, sete distritos do continente estão sob aviso vermelho, o mais grave, devido à agitação marítima forte, e vão voltar a estar na quarta e quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão desde cerca das 1h e até às 12h sob aviso vermelho por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de ondas de noroeste com 7 a 8 metros de altura, podendo atingir 14 metros. Estes sete distritos voltam a estar sob aviso vermelho devido à ondulação forte a partir das 18h de quarta-feira e até às 6h de quinta-feira.

O IPMA emitiu também aviso vermelho por causa do estado do mar para os distritos de Faro, Setúbal e Beja entre as 3h e as 6h de quinta-feira. Por causa da agitação marítima, as barras de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche, Ericeira, Cascais e Portimão estão fechadas a toda a navegação, segundo a Autoridade Marítima Nacional. As barras marítimas de Viana do Castelo e Leixões estão fechadas a embarcações com comprimento inferior a 30 e 35 metros, respectivamente.

Portugal continental deverá começar a sentir os efeitos da superfície frontal fria associada à depressão Ivo a partir da madrugada quarta-feira. O IPMA diz que é esperada "precipitação que será por vezes forte nas regiões Norte e Centro, e que se estenderá gradualmente à região Sul, embora diminuindo de intensidade", detalhou.

O IPMA emitiu também aviso laranja para os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga por causa do vento forte com rajadas até 100 quilómetros por hora, em especial na faixa costeira na quarta-feira, passando depois a amarelo na quarta e quinta-feira. Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga também vão estar sob aviso amarelo na quarta-feira por causa da chuva por vezes forte.

O IPMA colocou também Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco com aviso amarelo até às 12h desta terça-feira devido à queda de neve acima dos 700 metros. "O vento irá aumentar de intensidade, soprando de oeste/sudoeste com rajadas que poderão atingir valores da ordem dos 80 a 100 km/h no litoral oeste e terras altas, rodando para norte/noroeste a partir do meio da tarde de dia 29 e mantendo-se forte até final da tarde de dia 30", realçou ainda o instituto.

A precipitação "deverá ocorrer sob a forma de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, diminuindo gradualmente a cota para os 1000/1200 metros nas terras altas das regiões Norte e Centro, após a passagem da superfície frontal". De acordo com o IPMA, a agitação marítima também irá aumentar, esperando-se "ondas de noroeste com 6 a 8 metros na costa ocidental, sendo o período mais gravoso entre o final da tarde de dia 29 e o início da manhã de dia 30".