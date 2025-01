Poluição do ar em Lisboa continua a violar limites. Zero faz denúncia à Comissão Europeia

A Zero vai denunciar à Comissão Europeia, uma vez mais, a má qualidade do ar em Lisboa, em particular na Avenida da Liberdade, devido à presença de dióxido de azoto acima do permitido pela legislação, anunciou esta terça-feira a associação ambientalista.

Em comunicado, a Zero explica que analisou os dados provisórios de qualidade do ar de 2024 de algumas das estações de monitorização geridas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) para aferir a concentração média anual de partículas finas inaláveis (PM10) e de dióxido de azoto (NO2) na Avenida da Liberdade, Entrecampos e Olivais.

"Mais uma vez, a Avenida da Liberdade sobressai negativamente", alerta a associação, indicando que o local regista 43 µg/m3 de dióxido de azoto, ultrapassando o limite máximo permitido actualmente pela legislação nacional e europeia (40 µg/m3), uma quantidade que será mais do dobro da concentração permitida a partir de 2030 (20 µg/m3). Este novo limite, aliás, também poderá ser ultrapassado na área de Entrecampos, que em 2024 registou valores de concentração média de dióxido de azoto de 31 µg/m3.

"Incumprimentos múltiplos"

Nesse sentido, a Zero indica que vai "denunciar novamente o incumprimento desta situação à Comissão Europeia, o que já faz recorrentemente desde 2010 (não o fez em 2020 e 2021 devido à pandemia)".

"Estes incumprimentos múltiplos, bem como a falta de acção e a ausência de medidas adequadas para resolver o problema, levaram Portugal a ser acusado e condenado por incumprimento de Estado relativo à qualidade do ar ambiente por parte do Tribunal Europeu de Justiça (processo C-220/22) em Junho de 2024, numa situação que envolve também ultrapassagens em estacões de monitorização de Porto e Braga", refere a associação.

No que toca às partículas finas PM10, estação da Avenida da Liberdade registou uma concentração de 23 µg/m3, que está dentro do limite actual de 40 µg/m3, mas muito acima do que está previsto a partir de 2030 (20 µg/m3). Apesar de cumprirem os limites europeus, as três estações de monitorização de Lisboa - Avenida da Liberdade, Entrecampos e Olivais - registam concentrações de PM10 acima do nível máximo de 15 µg/m3 recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Poluentes "ainda mais preocupantes"

A Zero sublinha que os poluentes avaliados para 2024 são "ainda mais preocupantes" quando comparados com os últimos três anos e alerta para o facto de que, caso não sejam tomadas medidas, "várias estações estarão em incumprimento" quando a nova directiva europeia para a qualidade do ar entrar em vigor em 2030.

"Os valores mantêm-se estáveis, sem sinais claros de decréscimo, apesar do recorrente incumprimento da legislação e dos conhecidos impactos para a saúde humana", alerta a associação, pedindo "medidas concretas e rápidas para contrariar esta estagnação".

Como medidas a adoptar, a Zero defende a redução substancial do tráfego de automóveis privados e o incentivo à electrificação das frotas de transportes públicos, táxis, TVDE e logística urbana.

"Os Planos Metropolitanos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMMUS) desempenharão um papel crucial na definição das medidas indispensáveis para progressiva racionalização dos sistemas metropolitanos de transportes, com a consequente melhoria da qualidade do ar nas regiões em que serão desenvolvidos", concluem.