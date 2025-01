Crise climática pode tornar incêndios na Califórnia 80% mais prováveis até 2100

Menos chuva, vegetação seca e os fortes ventos de Santa Ana formaram a “tempestade perfeita” para a invulgar devastação dos fogos na Califórnia, no início de Janeiro. Agora, um estudo da World Weather Attribution (WWA), divulgado nesta terça-feira, analisou a influência das alterações climáticas nos fogos que devastaram a região Sul do estado norte-americano e a conclusão é clara: as alterações climáticas causadas pela acção humana tornaram os trágicos incêndios de Los Angeles 35% mais prováveis.

Com o actual aumento da temperatura média global a chegar aos 1,3 graus Celsius, este desastre pode acontecer a cada 17 anos. Pior ainda: um aquecimento de 2,6 graus Celsius, que se prevê que ocorra até 2100, tornará estes fenómenos extremos cerca de 80% (1,8 vezes) mais prováveis em comparação com o clima pré-industrial.

Para determinar o papel das alterações climáticas nesta tendência observada, a equipa da organização WWA combinou as estimativas baseadas em observações com modelos climáticos.

A culpa é do clima?

“Oito dos 11 modelos examinados também mostram um aumento no Índice Meteorológico de Incêndio (FWI) extremo de Janeiro, aumentando a nossa confiança de que as alterações climáticas estão a impulsionar esta tendência”, relata o estudo, assinado por 32 investigadores, incluindo os principais cientistas de incêndios florestais dos EUA e da Europa.

“Combinando modelos e observações, concluímos que o aquecimento induzido pela humanidade devido à queima de combustíveis fósseis tornou o pico do FWI de Janeiro mais intenso, com um aumento estimado de 6% na intensidade e 35% mais provável”, conclui-se.

Do mesmo modo, os cientistas prevêem que as estações secas ocorram, em média, uma vez em cada 20 anos no clima actual, o que é 2,4 vezes mais provável do que num clima pré-industrial. “Analisando as observações, verificámos que a duração da estação seca aumentou cerca de 23 dias desde que o clima global era 1,3°C mais frio. Isto significa que, devido à queima de combustíveis fósseis, há uma sobreposição cada vez maior da estação seca, quando há muito combustível disponível e ventos de Santa Ana, que são cruciais para a propagação inicial dos incêndios florestais.”

Ligação não é óbvia, mas existe

Nos últimos anos, a WWA tem divulgado vários estudos que comprovam este tipo de relação entre os fenómenos extremos e a crise climática, num total de mais de 90 estudos em todo o mundo utilizando métodos revistos por pares. O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas das Nações Unidas (IPCC, na sigla em inglês) incluiu a investigação da World Weather Attribution para fornecer provas de que as alterações climáticas causadas pela acção humana já estão a intensificar os extremos climáticos em todas as regiões do mundo no seu 6.º Relatório de Avaliação, publicado em Março de 2023.

A equipa admite que a associação entre as alterações climáticas, as tendências de precipitação na região e a intensidade dos ventos de Santa Ana não é óbvia. Para saber se estas tendências são atribuíveis às alterações climáticas causadas pela acção humana, “é necessário um estudo mais aprofundado dos padrões nas observações e nos modelos climáticos”.

Foto Imagem de satélite mostra incêndios a arder perto do lago Elderberry, enquanto o fogo Hughes arde na área do lago Castaic, Califórnia, EUA, 23 de Janeiro de 2025 MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS

Ainda assim, a principal conclusão da análise é clara: “Tendo em conta todas estas linhas de evidência, temos grande confiança de que as alterações climáticas induzidas pela humanidade, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, aumentaram a probabilidade dos devastadores incêndios de Los Angeles”.

Fósforo e combustível

O estudo do WWA descreve os “incêndios extremos” que deflagraram em Los Angeles a 7 de Janeiro, espalhando-se rapidamente pelas áreas urbanas. Pelo menos 28 pessoas morreram, mais de dez mil casas foram destruídas e milhões de pessoas foram afectados pelo fumo tóxico. “Estes incêndios foram os mais destrutivos da história de Los Angeles e potencialmente os mais dispendiosos da história dos EUA”, contextualiza o comunicado de imprensa.

Com cada fracção de grau de aquecimento, a probabilidade de condições extremamente secas e fáceis de queimar na cidade de Los Angeles aumenta Theo Keeping, Imperial College de Londres?

As alterações climáticas terão actuado ao mesmo tempo como um fósforo e combustível para criar o inferno que se viveu no início deste mês na Califórnia. No terreno, encontravam-se as “condições perfeitas” para uma tragédia e para alimentar o fogo, que encontrou pelo caminho vegetação seca (após uma estação com pouca chuva) e foi empurrado pela força dos ventos de Santa Ana, ganhando mais força destrutiva.

O estudo da WWA concluiu que as condições quentes, secas e ventosas que estiveram na origem dos incêndios de Los Angeles “eram cerca de 35% (1,35 vezes) mais prováveis devido às alterações climáticas”. E, avisam os especialistas, estas condições propensas a incêndios intensificar-se-ão se os países continuarem a queimar combustíveis fósseis. Com isso, a temperatura vai continuar a aumentar e há cada vez mais combustível a alimentar os fogos, que se multiplicam e intensificam por toda a parte.

“Com um aquecimento de 2,6°C, que se prevê que ocorra até 2100, de acordo com os cenários actuais, a probabilidade de ocorrência de incêndios semelhantes aos de Janeiro será ainda 35% maior, o que torna estes fenómenos extremos cerca de 80% (1,8 vezes) mais prováveis em comparação com o clima pré-industrial, 1,3°C mais frio”, conclui o estudo que analisou o caso da Califórnia.

Santa Ana a exacerbar o inferno

Os incêndios na Califórnia não são novidade, sendo por norma maiores entre Julho e Setembro, devido à “baixa humidade do combustível”.

A instabilidade continua pelo Outono dentro: “Alguns dos eventos mais destrutivos da região ocorrem no Outono ou no início do Inverno, devido à chegada da estação dos ventos de Santa Ana”. Trata-se de ventos secos que fluem “em direcção à costa a partir das montanhas do interior”, que ocorrem normalmente nos meses mais frios de Outubro a Março, explicam os especialistas.

Só que, desta vez, os típicos ventos de Santa Ana sopraram mais fortemente, complicando a situação no Inverno. O estudo da WWA adianta que “este tipo de padrão de circulação sinóptica foi observado no início dos incêndios nos dias 7 e 8 de Janeiro de 2025, reforçado por um sistema meteorológico “cut-off-low” que saiu da corrente de jacto de latitude mais elevada e se deslocou para a Baixa Califórnia”.

Tempestade perfeita

Mas Santa Ana sem ajuda não fazia o desastre que ocorreu em Janeiro. “O impacto destes incêndios e o momento em que ocorreram, no meio do que deveria ser a estação das chuvas, diferenciam este evento como um fenómeno extremo”, refere John Abatzoglou, professor de Climatologia na Universidade da Califórnia Merced, citado no comunicado de imprensa da WWA.

Foto Uma estátua entre os escombros depois do incêndio de Eaton em Altadena, Califórnia, EUA, a 20 de Janeiro de 2025 REUTERS/Fred Greaves

Os especialistas da WWA destacam ainda outros factores que agravaram a situação. “A verdadeira razão pela qual se tornam catástrofes é o facto de as casas terem sido construídas em zonas onde é inevitável a ocorrência de incêndios rápidos e de alta intensidade”, afirma Park Williams, professor de Geografia na Universidade da Califórnia.

Fica mais um aviso para a nova fase de reconstrução: “As comunidades não podem voltar a construir o mesmo porque será apenas uma questão de anos até que estas áreas ardidas voltem a ter vegetação e volte a haver um elevado potencial de incêndios de rápida propagação nestas paisagens”.

“Fragilidades críticas na infra-estrutura”

A tempestade perfeita, as condições ideais ou, nas palavras de Roop Singh, director de Urbanismo e Atribuição do Centro Climático da Cruz Vermelha, “uma combinação mortal de factores”. Tudo contra a população de Los Angeles, tudo a favor do incêndio.

Houve outro factor que tornou o fogo particularmente indomável: “A rápida propagação dos incêndios para zonas urbanas e um sistema de abastecimento de água deficiente tornaram os incêndios extremamente difíceis de conter”, constata Roop Singh, citado pela WWA.

Foto Uma mulher segura um conjunto de porcelana que encontrou intacto depois de a sua casa ter sido destruída pelo incêndio de Palisades, no bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, Califórnia, EUA, a 11 de Janeiro de 2025 REUTERS/David Ryder

O estudo indica que estes incêndios florestais “expuseram fragilidades críticas na infra-estrutura hídrica da cidade, concebida para incêndios de rotina e não para as exigências extremas dos incêndios em grande escala”.

“A crise evidenciou a necessidade de investimentos estratégicos em sistemas de água resilientes e de uma melhor gestão da pressão, juntamente com medidas mais fortes de adaptação climática e de preparação para emergências para fazer face a futuros incêndios florestais mais frequentes”, acrescentam os especialistas.

Foto Um prisioneiro do Departamento de Correcções e Reabilitação da Califórnia, que faz parte da equipa de combate a incêndios, trabalha enquanto o incêndio Hughes arde em Castaic Lake, Califórnia, EUA, a 22 de Janeiro de 2025 REUTERS/David Swanson

Perante o inevitável, a prevenção salva vidas

O estudo denuncia também um sistema falível de aviso à população e que terá afectado, sobretudo, os mais frágeis e que mais precisavam de protecção. “Os idosos, as pessoas com deficiência (especialmente com mobilidade limitada), as pessoas com rendimentos mais baixos, sem veículo privado, e os grupos populacionais que receberam avisos tardios foram afectados de forma desproporcional, uma vez que tiveram mais dificuldade em chegar a um local seguro.”

Assim, partindo do princípio de que estamos perante um cenário (climático) que será impossível mudar de forma rápida, é preciso apostar na prevenção. Ou seja, enquanto esperamos pela desejada mitigação – a redução de emissões de gases com efeito de estufa –, voltemo-nos para a adaptação que pode salvar vidas. “Estes incêndios realçaram a vulnerabilidade da Califórnia aos incêndios florestais de Inverno, sublinhando a necessidade de uma melhor preparação para um futuro mais perigoso.”

“Com cada fracção de grau de aquecimento, a probabilidade de condições extremamente secas e fáceis de queimar na cidade de Los Angeles aumenta cada vez mais”, especifica Theo Keeping, investigador do Centro Leverhulme para Incêndios Florestais do Imperial College de Londres​.

Friederike Otto, co-fundadora do World Weather Attribution e professora catedrática de Ciência do Clima no Imperial College de Londres, remata: “As alterações climáticas continuam a destruir vidas e meios de subsistência nos EUA. Desde os violentos furacões no Leste até aos terríveis incêndios florestais no Oeste, os norte-americanos estão a sofrer as consequências devastadoras do aquecimento provocado pelos combustíveis fósseis.”

A investigadora não esconde a preocupação com as prioridades proclamadas por Donald Trump: “Em 2025, as opções que os líderes mundiais enfrentam continuam a ser as mesmas – perfurar e continuar a queimar petróleo, gás e carvão e sofrer consequências cada vez mais perigosas, de um clima cada vez mais perigoso, ou fazer a transição para as energias renováveis e para um mundo mais seguro e mais justo.”