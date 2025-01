A corrente do Atlântico está a enfraquecer? Novo estudo diz que (ainda) não

No filme O Dia Depois de Amanhã, o principal sistema de correntes do oceano Atlântico é perturbado e desencadeia uma cadeia de acontecimentos desastrosos, desde tempestades monstruosas a uma Idade do Gelo no hemisfério norte da Terra. Embora Hollywood tenha uma queda para o exagero, os cientistas estão verdadeiramente preocupados com o momento em que este sistema oceânico possa entrar em colapso e com a sua gravidade se isso acontecer – debatendo nos últimos anos se o sistema já começou a enfraquecer.

Alguns estudos indicaram um abrandamento recente daquele sistema, mas uma nova investigação dá provas contrárias. Uma equipa de investigadores usou modelos informáticos para reconstruir este importantíssimo sistema de circulação oceânica, a chamada circulação termoalina meridional do Atlântico (AMOC, na sigla em inglês). A investigação não encontrou provas de enfraquecimento nos últimos 60 anos, contradizendo um estudo popular recente.

No entanto, os resultados não significam que o sistema não venha a desestabilizar-se no futuro, com os modelos climáticos a preverem algum tipo de enfraquecimento neste século. “Continuamos à espera que a AMOC diminua no futuro”, afirmou Nicholas Foukal, co-autor do estudo publicado em Janeiro na revista Nature Communications. Mas se a AMOC é mais estável do que se pensava anteriormente, esta “é uma boa notícia porque nos dá tempo para agir”.

Como recriar o passado

A AMOC é como um tapete rolante que transporta água, nutrientes e calor através do oceano Atlântico. Se essa corrente transportadora enfraquecer drasticamente, os efeitos poderão ser significativos – embora não exactamente como Hollywood os descreveu.

Regiões como o Sudeste Asiático e partes de África poderão ser afectadas por um padrão de chuvas pouco confiável. A agricultura e a pesca poderão ser afectadas. As doenças poderão migrar para populações desprotegidas. As temperaturas médias na Europa Ocidental poderão arrefecer, mas essa descida das temperaturas poderá ser de algum modo contrariada pelo aquecimento global.

“Sem esse transporte de calor da atmosfera e do oceano, a faixa de latitudes hospitaleiras para a sociedade seria bastante mais estreita”, descreve Nicholas Foukal, oceanógrafo físico da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. “Penso nos padrões de migração das pessoas, nos refugiados do clima, na agricultura e nas doenças.”

Tarefa complexa

Estas consequências nefastas motivam muitos cientistas a estudar o sistema e a tentar avaliar quando é que ele poderá enfraquecer a sério. Mas não é uma tarefa fácil.

Por um lado, as embarcações e as bóias no oceano Atlântico só têm recolhido observações directas do sistema de circulação desde 2004. Por conseguinte, os cientistas têm de analisar outras características que possam ser uma impressão digital da AMOC. Mas, um problema que advém daí é que as medições que funcionam como substitutas das medições directas não são indicadores perfeitos do que se está a passar com as correntes oceânicas.

O conjunto de dados mais importante utilizado para medir indirectamente a AMOC é das temperaturas da superfície do mar. Estudos anteriores, nomeadamente um realizado em 2018, reconstruíram a AMOC ao longo de décadas, utilizando dados da temperatura da superfície do mar e os modelos climáticos de topo da época, e descobriram um abrandamento da circulação. Esses estudos permitiram associar uma "bolha fria" de água observada no Atlântico Norte a um declínio da AMOC.

Um balde de água fria

Inicialmente, Foukal e os seus colegas tentaram recriar esta investigação anterior utilizando dados da temperatura da superfície do mar com modelos climáticos mais recentes, que têm uma resolução mais elevada e incluem mais processos para representar melhor a atmosfera, os oceanos e os ecossistemas da Terra.

Mas a experiência não funcionou muito bem. Os cientistas conseguiram identificar uma certa ligação entre a temperatura da superfície do mar e o comportamento da AMOC no passado, mas a relação era demasiado fraca para se chegar a uma conclusão sólida. A bolha de água fria pode não ser causada por um declínio da AMOC.

Foto O enfraquecimento ou colapso da AMOC produziria mudanças problemáticas no clima de muitas regiões do planeta PASCAL ROSSIGNOL/Reuters

“O mecanismo real que liga a temperatura da superfície do mar à AMOC não é tão directo como se poderia esperar”, disse Foukal. “Quando a AMOC muda, seria de esperar uma mudança na temperatura da superfície do mar, não necessariamente uma bolha fria imediata.”

Transporte de calor

Voltando à mesa de trabalho, a equipa analisou que outras partes do orçamento de calor do Atlântico Norte poderiam ser significativamente afectadas se a AMOC se alterasse. Dessa forma, identificou ligações entre a AMOC e as trocas de calor entre o ar e o oceano.

Se a AMOC se fortalecer, mais calor é transportado para norte e libertado na atmosfera, disse o co-autor do estudo Jens Terhaar, que era um estudante de pós-doutoramento no Woods Hole Oceanographic Institution, em Massachusetts, nos EUA, quando conduziu a investigação. Se a AMOC enfraquecer, menos calor é transportado para norte e menos calor é absorvido pela atmosfera.

Utilizando dados de fluxos entre o ar e o oceano, e cálculos no Atlântico Norte, a equipa reconstruiu a AMOC de 1963 a 2017 e não encontrou qualquer enfraquecimento quando calculada a média à escala de décadas. Encontraram variabilidade em escalas temporais mais pequenas, mas atribuíram-nas a alterações naturais na atmosfera.

Em comparação com os estudos anteriores, Terhaar disse que “não é que tenhamos corrigido um pressuposto errado”. O investigador afirmou que o pressuposto era correcto com base nos dados e modelos disponíveis na altura, sublinhando que a compreensão científica está sempre a evoluir.

Um debate em andamento

Stefan Rahmstorf, um dos autores do artigo de 2018, que mostrou que a AMOC está a enfraquecer, diz que não tem a certeza de que este novo resultado seja mais fiável do que os anteriores - incluindo o seu estudo ou os dados paleoclimáticos indirectos. Por um lado, o investigador disse que os modelos climáticos mais recentes têm dificuldade em “reproduzir bem a evolução da temperatura no passado”, em comparação com os dados observados, e ele pensa que o modelo mais antigo poderá ser mais adequado para recriar a AMOC.

Em segundo lugar, Stefan Rahmstorf afirma que os dados observados do fluxo de calor entre o ar e o oceano utilizados no modelo não são tão robustos como as temperaturas da superfície do mar, pelo que os autores do estudo utilizaram alguns cálculos para preencher as lacunas temporais. Tanto Terhaar como Foukal compreendem as limitações do conjunto de dados, mas consideram que se trata de uma impressão digital mais sensível da AMOC e que deveria ser um melhor indicador.

Espero que [as pessoas não pensem] que as alterações climáticas não estão a acontecer ou que não são tão graves como pensamos, porque não é disso que se trata Jens Terhaar, investigador

De um modo geral, Rahmstorf não alterou a sua avaliação de que a AMOC está a enfraquecer. A única forma de saber com certeza se está a desestabilizar-se é através de observações directas, “mas como não temos medições directas da corrente que recuem o suficiente no tempo, permanece alguma incerteza sobre isso”, disse Rahmstorf, professor da Universidade de Potsdam.

Compreender a AMOC

Outros cientistas que não estiveram envolvidos em nenhum dos estudos afirmaram que a nova investigação é um passo em frente para ajudar a compreender o comportamento passado da AMOC e para onde poderá estar a ir.

“Estamos a assistir a muitos estudos que procuram determinar se a AMOC está a abrandar... não há um consenso claro”, disse Fiamma Straneo, investigadora da Universidade de Harvard, nos EUA. A cientista elogiou o estudo não só por avaliar adequadamente as abordagens anteriores a esta questão, mas também por fornecer um indicador mais sólido do comportamento do AMOC.

Já o cientista climático Peter Ditlevsen afirmou que o estudo é um “contributo valioso” para compreender se a AMOC está ou não a diminuir. Para ele, “não foi uma surpresa” que as trocas de calor entre o ar e o oceano funcionassem melhor como uma impressão digital do comportamento da AMOC, comparando com as temperaturas da superfície do mar. Trata-se de uma ligação física mais directa: o que faz mover a AMOC é o calor que é transferido para a atmosfera, que arrefece a água e tem outros efeitos mais profundos no oceano.

Mas Terhaar adverte as pessoas para não ficarem com uma falsa sensação de segurança só porque a AMOC não parece estar a diminuir. Vários estudos prevêem um enfraquecimento do AMOC algures neste século. Em Outubro, 44 especialistas em oceanos escreveram uma carta aberta apelando a uma mitigação climática mais urgente para minimizar os riscos de o sistema enfraquecer ou entrar em colapso.

O momento de um colapso completo ainda é debatido, mas mesmo um certo enfraquecimento poderia ter efeitos problemáticos. “Espero que [as pessoas não pensem] que as alterações climáticas não estão a acontecer ou que não são tão graves como pensamos, porque não é disso que se trata”, disse Terhaar. Este estudo “não significa que [a AMOC] se vai manter estável no futuro.”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post