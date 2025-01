Libertação de Auschwitz foi há 80 anos. “Nunca houve tamanha crueldade no mundo”, diz sobrevivente

Agnes Darvas, 92 anos, foi deportada da Hungria para Auschwitz em 1944. Na altura com apenas 12 anos, escapou à morte porque estava a vestir um casaco da mãe, que também lhe tinha cortado o cabelo para prevenir piolhos.

O penteado e as roupas fizeram com que parecesse mais velha aos olhos de Josef Mengel, o "Anjo da Morte" de Auschwitz, que decidiu não a encaminhar para as câmaras de gás juntamente com as outras crianças. Este é o seu testemunho, no dia em que passam 80 anos desde a libertação de Auschwitz.

Saiba mais: