Os vinhos Monte Bluna nascem nos céus de Lisboa

António Guerreio e a mulher Helga são advogados que exercem a profissão em Lisboa e vivem em Arruda dos Vinhos. Sobre vinho, tinham conhecimentos na óptica do utilizador e nenhum interesse no negócio. Mas, certo dia, em 2015, uns vizinhos idosos abordaram o casal para a hipótese de compra de uma vinha velha. Depois de alguma reflexão, aceitaram o negócio e deram início àquilo que hoje é o projecto Monte Bluna, com vinhas instaladas a cerca de 350 metros de altitude e que, por isso mesmo, vivem ao sabor dos ventos frios que nunca abandonam a região, em terrenos cujo declive exige, nalgumas partes, dotes de equilibrismo para quem se passeia entre as cepas.

Hoje, só há duas razões para alguém se iniciar no negócio do vinho (muita liquidez disponível ou falta de juízo), mas, em 2015, o romantismo ainda era abundante. Sucede que António Guerreiro, vivendo numa terra que tem o nome que tem, com direito a denominação de origem e tudo, entendia que era estranho que não se certificassem vinhos com Denominação de Origem Controlada (DOC) Arruda há vários anos. E vai daí meteu-se no negócio com a ideia de recuperar os tempos em que os vinhos de Arruda dos Vinhos tinham fama.

“Há quem plante carvalhos ou nogueiras para os netos e bisnetos, nós decidimos criar um projecto que prestigiasse os vinhos DOC Arruda, mas com práticas agrícolas não convencionais e com o menor impacto possível no ambiente”, diz-nos o advogado viticultor que segue a escola da viticultura regenerativa.

A acompanhar o produtor está o enólogo Nuno Martins Silva, que bem conhece a região de Lisboa. Ambos desenharam um projecto que assenta na exploração do conceito de terroir ao limite. Com excepção de uma vinha de Syrah que já estava plantada, a aposta centra-se em quatro castas nacionais e regionais (Vital, Arinto, Tinta Miúda e Aragonês) e no regresso de outras mais raras (Preto Martinho e Camarate). A vinha de Vital, por exemplo, é uma babilónia de clones da casta que vieram de diferentes vinhas da região de Lisboa.

Mas para que tudo isso faça sentido, os responsáveis do Monte Bluna contrataram o especialista em geologia José Romão, que andou durante dois anos a escavar as vinhas por todo o lado, com o objectivo de catalogar os diferentes perfis de solos nos 8 hectares de vinha.

Para as empresas de grande dimensão, o estudo de solos começa a ser uma obrigação, mas, para um microprojecto (20 mil garrafas em anos bons), com produções por hectare que são um terço do que seriam as produções de uma vinha no sopé da montanha, isso já uma coisa rara. E, ainda por cima, cara.

O raciocínio de António Guerreiro é bastante simples: projectos de nicho só terão viabilidade com vinhos a preços elevados, vinhos com preços elevados são comprados por quem sabe avaliar a qualidade, e vinhos de qualidade requerem investimentos a diferentes níveis e, em particular, ao nível do conhecimento dos solos, que é, na realidade, onde tudo começa.

Algum leitor mais céptico poderá dizer que no meio de tudo isto há uma narrativa estudada, mas, até pela maneira ultra discreta do proprietário, aqui não se detecta nenhum storytelling forçado. O lançamento de quatro colheitas esta semana provou tudo isso. Vinhos com personalidade, com identidade do lugar (minerais até ao infinito) e sem maquilhagens enológicas (leveduras indígenas, fermentações a temperatura ambiente e madeiras usadas).

O mundo do vinho pode estar destinado à concentração de empresas multirregionais, mas isso nunca impedirá projectos pequenos e com alma. Como é o caso.

Nome Monte Bluna Reserva Branco 2022 Produtor Monte Bluna; Castas Arinto e Vital Região Lisboa Grau alcoólico 12% Preço (euros) 27 Pontuação 93 Autor Edgardo Pacheco Notas de prova Um lote feliz de uvas de duas castas regionais que fermentaram em conjunto nuns balseiros de madeira usados. Antes da fermentação terminar, o mosto foi dividido por cascos de 400, 300 e 250 litros, com tostas variadas. Resultado, um branco com notas de citrinos e ervas aromáticas (desafiante), com uma boca intensa, bem equilibrada entre sensações ligeiramente doces e a acidez marcante.

Nome Monte Bluna Reserva Rosé 2022 Produtor Monte Bluna; Castas Syrah e Tinta Miúda Região Lisboa Grau alcoólico 13% Preço (euros) 27 Pontuação 94 Autor Edgardo Pacheco Notas de prova Numa altura em que os rosés são desenhados a partir de uma tabela cromática, a cor deste Bluna foi quase deixada ao acaso, visto que o mosto fermentou à temperatura ambiente. Mas mais importante do que a cor são os aromas e sabores muito puros de frutos vermelhos, algum tanino e o carácter aveludado do vinho. Há muito que não provávamos um rosé tão voluptuoso. Irá bem com pratos asiáticos com ligeiro picante e pode ser guardado uns cinco anos, sem problema.

Nome Bluníssima Reserva 2021 Produtor Monte Bluna; Castas Arinto Região Lisboa Grau alcoólico 13% Preço (euros) 65 Pontuação 95 Autor Edgardo Pacheco Notas de prova Se alguém precisar de um vinho para mostrar o que é mineralidade (coisa que alguns críticos dizem que não deve ser considerado um descritor...), cá está o vinho. Este Bluníssima tem uma mineralidade impressionante. Sente-se a fruta cítrica da casta, a madeira onde fermentou e estagiou (porventura, um bocadinho em excesso) e, depois, aromas de calcário, como se estivéssemos numa pedreira. A acidez, o volume e, de novo, a mineralidade, marcam a prova de boca. Um branco para durar. E que, na mesa, se bate tanto com peixes gordos como com carnes.