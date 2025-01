Presidente da Casa do Douro disponível para diálogo e construção de pontes

Nesta segunda-feira, no salão nobre da Casa do Douro, tomaram posse os órgãos eleitos a 21 de Dezembro. Apesar da contestação, o presidente Rui Paredes está apostado na defesa dos viticultores.

O novo presidente da Casa do Douro disse não entender a posição da Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP), que quer impedir o regresso desta instituição, salientando estar disponível para o diálogo e construir pontes. Rui Paredes é o primeiro presidente da Casa do Douro restaurada pelo Parlamento como associação pública de inscrição obrigatória. Nesta segunda-feira, no salão nobre da Casa do Douro, no Peso da Régua, tomaram posse os órgãos eleitos a 21 de Dezembro: conselho regional de viticultores e direcção.

"Da minha parte estarei sempre disponível para construir pontes e, por isso, não entendo esta tomada de posição [da AEVP], penso que é ficar entrincheirado. Não sei se há receio de uma perda de capacidade de empurrar os preços para baixo", afirmou à Lusa Rui Paredes, instado a comentar a posição da associação que, recentemente, disse que "tudo fará" para impedir o regresso da Casa do Douro, admitindo recorrer ao tribunal para a apreciação da constitucionalidade da lei que restaurou a instituição.

Criada em 1932 para representar os produtores de vinho da mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, o Douro, a Casa do Douro viu os seus estatutos alterados em 2014, passando a ser uma associação privada de inscrição facultativa, depois de anos asfixiada em dívidas ao Estado e a credores privados. Depois de uma tentativa em 2019, primeiro vetada pelo Presidente da República e depois considerada, em algumas normas, inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, a associação foi restaurada em Janeiro de 2024.

"Naturalmente acho que passa muito por uma discussão com a própria AEVP, para a AEVP perceber que este modelo — da reinstitucionalização da Casa do Douro — é um modelo que está em constante melhoramento, porque sabemos que há lacunas. É um modelo de partida", declarou, defendendo que o "viticultor não pode continuar a ser o parente pobre da actividade, como tem sido".

"Tem sido a pessoa que anda de chapéu na mão para vender o seu produto, a não ganhar dinheiro, e isto não pode continuar a acontecer. Se eventualmente, neste modelo, entendem que passam a ser eles o parente pobre, não, nunca o serão. Nós entendemos que tem que haver um comércio forte, mas também tem que haver uma viticultura e um pequeno e um médio e um grande viticultor", realçou.

O novo presidente defendeu que é preciso "dar empoderamento ao viticultor", para que se sinta realizado, sinta novamente prazer em trabalhar a vinha e para que a vindima volte a ser uma festa com alegria e não com a tristeza de não saber o que vai acontecer às uvas. "A economia da região vive do que é a vinha e o vinho, se nós retirarmos desta equação a vinha e o vinho estamos a contribuir para um maior empobrecimento da região e isto não pode continuar a acontecer. Os concelhos do Douro não podem frequentar os últimos lugares do que é o rendimento per capita do país", frisou.

"O consumidor tem que perceber que quando consome um vinho do Douro está efectivamente a consumir um vinho que tem atrás de si toda uma história, uma tradição, um saber fazer e fruto muito da sua especificidade enquanto região, tem custos", defendeu. Rui Paredes deixou ainda um repto para o Estado que tem a ver com a "componente regional do que é a facturação das grandes empresas e que não está definida".

"Na realidade, a sede está no Porto e é no Porto que fazem o pagamento dos impostos, é no Porto que criam riqueza e é no Porto que fica tudo o que é retirado da região. E nós o que entendemos é que cada vez mais este tipo de empresas tem de estar sediado no Douro, tem de contribuir para a economia regional e não pode só retirar daqui o que é o melhor e depois levar para outra região", referiu, assumindo que "esta é uma discussão difícil".

Aguardente regional

O dirigente defendeu ainda a necessidade de “criar laços e desatar muitos nós”. E afirmou à Lusa: “A região tem muitos nós que precisam de ser desatados". Para começar, é necessário “trabalhar muito nas fundações da nova Casa do Douro, ou seja, estruturá-la de uma forma que permita mantermo-nos como um legado eterno e não como algo efémero", referiu.

As competências da instituição estão definidas na lei, mas, segundo o responsável, para as efectivar será necessário "um envelope financeiro que as sustente" e uma discussão grande com os vários parceiros deste processo, como o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) e o Governo.

Um dos grandes debates na região tem a ver com a produção de aguardente para incorporar no vinho do Porto a partir dos excedentes do Douro. A medida tem sido discutida no interpessoal e até deveria ter sido votada neste mês, mas, segundo Rui Paredes, há um compasso de espera por um esclarecimento por parte do IVDP e do Governo. A decisão é considerada importante para a região e foi muito reclamada por viticultores que, na última vindima, não conseguiram vender todas as uvas ou as venderam a preços baixos.

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está a realizar um estudo que, segundo explicou, vai ajudar a perceber quais são os gastos do viticultor na sua vinha e os custos de produção que o produtor do Douro tem e irá apurar um preço abaixo do qual se está a vender abaixo do custo de produção.

O mandato à frente da Casa do Douro é de três anos e Rui Paredes terá como vogais Fernando Alonso e Justina Teixeira. O conselho regional de viticultores é composto por 51 membros eleitos por sufrágio directo dos associados singulares, sendo depois designados representantes das adegas cooperativas, cooperativas agrícolas e associações de viticultores.