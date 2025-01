DeepSeek: o fenómeno de inteligência artificial chinês que ultrapassou o ChatGPT

A ferramenta de inteligência artificial da empresa chinesa DeepSeek ultrapassou o rival ChatGPT e tornou-se a aplicação gratuita mais descarregada por utilizadores de iPhone em várias partes do mundo, incluindo nos Estados Unidos e na China. Ainda nesta segunda-feira, enquanto milhões procuram conhecer melhor o modelo que está a agitar o sector tecnológico, a empresa anunciou que foi alvo de um ciberataque e vai limitar novos registos.

Baseada no modelo DeepSeek-V3, que os criadores admitem como “líder face a outros modelos de código aberto” e “rival dos modelos de código fechado mais avançados a nível global”, a aplicação de inteligência artificial tornou-se um fenómeno de popularidade desde que foi lançada, a 10 de Janeiro. A aplicação para dispositivos móveis era nesta segunda-feira líder de downloads da Finlândia à África do Sul, dos Emirados Árabes Unidos a Portugal.

A app também chegou com estrondo a Silicon Valley, desafiando a crença de que os Estados Unidos detêm o monopólio da inteligência artificial, principalmente depois de Washington tentar restringir as exportações de alta tecnologia norte-americana para Pequim.

Desde 2021 que os Estados Unidos têm reforçado restrições para impedir a exportação de semicondutores (chips) utilizados no treino de algoritmos de inteligência artificial. Ainda este mês, nas vésperas da tomada de posse de Donald Trump, a Administração Biden anunciou que Portugal passava a estar entre os países abrangidos por novas limitações ao acesso a estes chips.

Contudo, a empresa chinesa afirma que o DeepSeek-V3 usou 2048 unidades de processamento gráfico H800 da fabricante norte-americana Nvidia para treinar os seus algoritmos. Dúvidas em relação à capacidade dos chips da Nvidia, alegadamente de potência menor do que os que Washington tem tentado banir da China, têm levado o sector tecnológico norte-americano a questionar a eficácia das restrições às exportações para a China.

Também o orçamento da DeepSeek tem feito erguer sobrancelhas. De acordo com a empresa chinesa, o seu modelo foi treinado em 55 dias, com custos inferiores a seis milhões de dólares (cerca de 5,3 milhões de euros), o que corresponde a menos de um décimo dos custos de formação do modelo 4o do ChatGPT (da OpenAI).

Pouco se sabe sobre o fundo que detém a DeepSeek, o High-Flyer, que decidiu apostar no ramo da inteligência artificial em 2023, quando o motor de pesquisa Baidu lançou o primeiro grande modelo chinês de IA. Desde então, dezenas de empresas chinesas lançaram os seus próprios modelos, mas a DeepSeek, liderada pelo empresário chinês Liang Wenfeng, é a primeira a destacar-se em Silicon Valley por igualar ou superar o desempenho dos melhores modelos norte-americanos.

DeepSeek atingida por ciberataque

Nesta segunda-feira, 27 de Janeiro, a startup chinesa anunciou que vai limitar temporariamente o registo de novos utilizadores, após ter sido alvo de um "ciberataque em grande escala". Já no início do dia, o pico de popularidade atingido pela empresa fez com que fossem registadas falhas no seu site.

Ainda é pouca a informação divulgada sobre o ataque informático, não sendo claro se pôs em risco dados de utilizadores, qual a sua origem ou que proporção tomou. A DeepSeek apenas confirmou o ciberataque e garantiu estar a tomar medidas para evitar novas falhas de segurança.

Ao mesmo tempo, a ascensão meteórica da DeepSeek tomou de assalto os mercados e provocou uma queda vertiginosa no valor da Nvidia (reduzindo-o em cerca de 443 mil milhões de euros) e da Oracle, outra gigante norte-americana que pode, em conjunto com a Microsoft, negociar a compra do TikTok nos Estados Unidos. A própria Microsoft perdeu perto de 124 mil milhões de euros e a Alphabet, dona da Google, 76 mil milhões de euros.