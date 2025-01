Relatório de Segurança Interna de 2024 sem dados sobre nacionalidade e género

Sistema de Segurança Interna esclarece que “qualquer eventual alteração que este relatório possa vir a sofrer, apenas deverá ter lugar no próximo ano”. Primeiro-ministro aguarda pela decisão da AR.

O Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2024 está a ser elaborado e não vai incluir dados sobre criminosos e vítimas por nacionalidade, idade ou género, indicou o Sistema de Segurança Interna, avançando que uma eventual alteração será efectuada no próximo ano.

"O Relatório Anual de Segurança Interna 2024 encontra-se em fase de execução, não se prevendo alterações relativamente ao modelo e conteúdo. Deste modo, os dados respeitantes a crimes praticados por estrangeiros vão continuar a poder ser consultados no capítulo relativo à Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais", refere o Sistema de Segurança Interna, numa resposta enviada à Lusa.

A 15 de Janeiro, num debate quinzenal na Assembleia da República, o primeiro-ministro manifestou abertura a uma proposta do presidente da Iniciativa Liberal para que o Relatório Anual de Segurança Interna inclua no futuro dados sobre criminosos e vítimas por nacionalidade, idade ou género.

Na resolução entregue no Parlamento, a IL defende que o RASI passe a divulgar a nacionalidade e o género dos criminosos e das vítimas, argumentando que esses dados contribuiriam para combater a desinformação.

Quando foi confrontado com o tema no debate quinzenal, o primeiro-ministro Luís Montenegro admitiu que se "pode sempre aprofundar o conhecimento da factualidade subjacente à criminalidade". Porém, revelou que o RASI "já é portador de muita informação" e disse julgar que a recolha dessa nova informação "não é difícil". Caso a proposta venha a ser aprovada na Assembleia da República, o primeiro-ministro revelou que levará o assunto a discussão na reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, que é quem tem competência para determinar o tratamento desses dados.

O chefe do Governo considera, porém, que as informações sobre "credo, etnia ou raça" não devem ser incluídas no RASI. "Mas ter a nacionalidade, género, idade, quer de pessoas que praticam crimes quer das vítimas, é um estudo sociológico que pode ser útil à definição de políticas e estratégias das forças de segurança", admitiu.

O Sistema de Segurança Interna acrescenta ainda que "qualquer eventual alteração que este relatório possa vir a sofrer, apenas deverá ter lugar no próximo ano".

O RASI, que reúne as estatísticas da criminalidade das forças e serviços de segurança, é da responsabilidade do Sistema de Segurança Interna e é entregue anualmente na Assembleia da República até 31 de Março.